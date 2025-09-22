СБУ разоблачила 147 пособников кремля в Крыму в 2025 году, осуждено уже 32 человека

$41.250.00
Эксклюзив
11:25 • 1996 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
09:32 • 19829 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
07:19 • 23927 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
05:49 • 18482 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 29024 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 20938 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 31921 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 47080 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
20 сентября, 15:23 • 55691 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 57818 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
На Гонконг надвигается супертайфун Рагаса: возможно закрытие международного аэропорта - Bloomberg
Враг нанес пять ударов по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура и промышленность
В результате массированной атаки на Запорожье разрушен частный дом: под завалами могут быть люди
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связи
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
11:25 • 2016 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
07:19 • 23941 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Майя Санду
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Киевская область
Донецкая область
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколада
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Нью-Йорк Таймс
Бильд
Financial Times
ЧатГПТ
ТикТок

СБУ разоблачила 147 пособников кремля в Крыму в 2025 году, осуждено уже 32 человека

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 147 лицам, которые способствовали деятельности кремля в оккупированном Крыму в 2025 году. Среди них - 54 "должностных лица" оккупационной администрации и 59 руководителей "избиркомов".

СБУ разоблачила 147 пособников кремля в Крыму в 2025 году, осуждено уже 32 человека

По материалам Службы безопасности Украины в этом году подозрение получили 147 человек, способствовавших деятельности кремля на временно оккупированном полуострове Крым. В 2025 году за преступные действия в Крыму уже осуждены 32 человека, сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

По материалам Службы безопасности Украины с начала 2025 года сообщено о подозрении 147 лицам, распространяющим кремлевский режим во временно оккупированном Крыму. Также в этом году за преступления на полуострове осуждены 32 фигуранта

- говорится в заявлении СБУ.

Среди тех, кто попал под подозрение - 54 так называемых "должностных лица" оккупационной администрации, представители незаконных вооруженных формирований и "судебных органов" страны-агрессора. 

Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС21.09.25, 09:03 • 16789 просмотров

В СБУ информируют, что заочно сообщено о подозрении Валентине Лаврик, возглавляющей "министерство образования, науки и молодежи республики Крым". После захвата украинского полуострова она работала в местной гимназии и поддержала оккупантов, после чего была назначена на руководящие должности в учебных заведениях, а затем "министром".

Документированы также военные преступления Александра Дьяченко – руководителя "военно-патриотического клуба "Варяг", который работает под кураторством "пограничного управления фсб республики Крым". По данным следствия, в стенах псевдоучреждения детей готовят к будущему призыву в армию рф, обучают диверсионно-разведывательной деятельности, пилотированию дронов и стрельбе из различных видов вооружения.

Коллаборационная деятельность квалифицирована и в отношении 59 руководителей оккупационных "избиркомов" и "депутатов", участвовавших в фейковых плебисцитах, а еще 12 подозрений получили жители полуострова, которые "волонтерят" в пользу группировок Южного военного округа рф.

"Каждая единица техники - все под нашим контролем": движение "АТЕШ" следит за перемещением Черноморского флота рф22.09.25, 07:56 • 2948 просмотров

В 2025 году СБУ и Нацполиция разоблачили также незаконное разграбление объектов археологического наследия Крыма. По этой статье заочное подозрение получили четверо человек, среди которых представитель российского "Эрмитажа" Владимир Толстиков, причастный к разрушению аутентичности комплексов "Древний город Нимфей" и "Древний город Пантикапей".

Кроме того, СБУ совместно с пограничниками провела спецоперации в акватории Дуная, в ходе которых задержали два сухогруза "теневого" флота рф, вывозившие награбленное зерно из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей, маскируя рейсы под флагами иностранных государств.

Поскольку большинство злоумышленников находится на территории рф и временно оккупированного Крыма, продолжаются комплексные меры для их привлечения к ответственности.

В 2025 году по материалам СБУ введены также санкции против 188 физических и 45 юридических лиц, связанных с незаконной деятельностью на полуострове.

Эстония предъявила претензии россии из-за призывов учиться в оккупированном Крыму19.09.25, 16:52 • 3364 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Служба безопасности Украины