По материалам Службы безопасности Украины в этом году подозрение получили 147 человек, способствовавших деятельности кремля на временно оккупированном полуострове Крым. В 2025 году за преступные действия в Крыму уже осуждены 32 человека, сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

По материалам Службы безопасности Украины с начала 2025 года сообщено о подозрении 147 лицам, распространяющим кремлевский режим во временно оккупированном Крыму. Также в этом году за преступления на полуострове осуждены 32 фигуранта - говорится в заявлении СБУ.

Среди тех, кто попал под подозрение - 54 так называемых "должностных лица" оккупационной администрации, представители незаконных вооруженных формирований и "судебных органов" страны-агрессора.

В СБУ информируют, что заочно сообщено о подозрении Валентине Лаврик, возглавляющей "министерство образования, науки и молодежи республики Крым". После захвата украинского полуострова она работала в местной гимназии и поддержала оккупантов, после чего была назначена на руководящие должности в учебных заведениях, а затем "министром".

Документированы также военные преступления Александра Дьяченко – руководителя "военно-патриотического клуба "Варяг", который работает под кураторством "пограничного управления фсб республики Крым". По данным следствия, в стенах псевдоучреждения детей готовят к будущему призыву в армию рф, обучают диверсионно-разведывательной деятельности, пилотированию дронов и стрельбе из различных видов вооружения.

Коллаборационная деятельность квалифицирована и в отношении 59 руководителей оккупационных "избиркомов" и "депутатов", участвовавших в фейковых плебисцитах, а еще 12 подозрений получили жители полуострова, которые "волонтерят" в пользу группировок Южного военного округа рф.

В 2025 году СБУ и Нацполиция разоблачили также незаконное разграбление объектов археологического наследия Крыма. По этой статье заочное подозрение получили четверо человек, среди которых представитель российского "Эрмитажа" Владимир Толстиков, причастный к разрушению аутентичности комплексов "Древний город Нимфей" и "Древний город Пантикапей".

Кроме того, СБУ совместно с пограничниками провела спецоперации в акватории Дуная, в ходе которых задержали два сухогруза "теневого" флота рф, вывозившие награбленное зерно из временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей, маскируя рейсы под флагами иностранных государств.

Поскольку большинство злоумышленников находится на территории рф и временно оккупированного Крыма, продолжаются комплексные меры для их привлечения к ответственности.

В 2025 году по материалам СБУ введены также санкции против 188 физических и 45 юридических лиц, связанных с незаконной деятельностью на полуострове.

