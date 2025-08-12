СБУ вдруге за тиждень вдарила по складу "Шахедів" у Татарстані: горів логістичний хаб окупантів

$41.450.06
Ексклюзив
15:14 • 264 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 3178 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 19203 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 16315 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 19322 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 41309 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 41178 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 44175 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 24427 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
12 серпня, 09:00 • 17917 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 39382 перегляди
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46 • 33010 перегляди
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04 • 45703 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24 • 42358 перегляди
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС14:20 • 10205 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
15:14 • 300 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto13:48 • 19231 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25 • 41337 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 41207 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 44200 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Китай
Європа
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 39837 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 31880 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 188475 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 131026 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 246948 перегляди
Мі-8
Facebook
Starlink
COVID-19
Пістолет

СБУ вдруге за тиждень вдарила по складу "Шахедів" у Татарстані: горів логістичний хаб окупантів

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Українські далекобійні безпілотники вдруге за тиждень атакували логістичний хаб з іранськими дронами в Татарстані. Цей склад розташований за 1300 км від кордону та використовується для забезпечення атак на Україну.

СБУ вдруге за тиждень вдарила по складу "Шахедів" у Татарстані: горів логістичний хаб окупантів

Українські далекобійні безпілотники знову дісталися глибокого тилу росії, завдавши удару по складу з іранськими дронами та їхніми комплектуючими у Татарстані. Це вже друга успішна атака на той самий об’єкт за останні сім днів. Про це повідомила Служба безпеки, пише УНН.

Деталі

Служба безпеки України повідомила про чергову успішну спецоперацію в глибокому тилу росії. У ніч на 12 серпня далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" вдруге за тиждень атакували логістичний хаб із готовими до застосування ударними безпілотниками "Shahed" та іноземними комплектуючими для них.

Мішенню знову став склад у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, розташований приблизно за 1300 кілометрів від українського кордону. Саме звідти, за даними розвідки, росіяни забезпечують "шахедний" терор проти українських міст.

На оприлюднених місцевими жителями відео видно спалахи та осередки пожежі на території об’єкта після удару. Масштаби пошкоджень уточнюються, проте СБУ наголошує: повторна атака має зменшити можливості ворога для масованих повітряних атак.

У спецслужбі підкреслили, що подібні операції проти підприємств та складів, які живлять російську воєнну машину, продовжуватимуться. Попередній удар по цьому ж об’єкту СБУ здійснила 9 серпня, що стало черговим сигналом кремлю: навіть глибокий тил не є безпечним для росіян.

Нагадаємо

У ставропольському краї в ніч на вівторок, 12 серпня, тривала атака БпЛА. Мешканці повідомляли про гучні звуки вибухів після збиття дронів, а також бачили дим і пожежі на місцях падіння безпілотників.

Степан Гафтко

Війна
Служба безпеки України
Шахед-136
Україна