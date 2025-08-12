СБУ вдруге за тиждень вдарила по складу "Шахедів" у Татарстані: горів логістичний хаб окупантів

Українські далекобійні безпілотники знову дісталися глибокого тилу росії, завдавши удару по складу з іранськими дронами та їхніми комплектуючими у Татарстані. Це вже друга успішна атака на той самий об’єкт за останні сім днів. Про це повідомила Служба безпеки, пише УНН.

Деталі

Служба безпеки України повідомила про чергову успішну спецоперацію в глибокому тилу росії. У ніч на 12 серпня далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" вдруге за тиждень атакували логістичний хаб із готовими до застосування ударними безпілотниками "Shahed" та іноземними комплектуючими для них.

Мішенню знову став склад у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, розташований приблизно за 1300 кілометрів від українського кордону. Саме звідти, за даними розвідки, росіяни забезпечують "шахедний" терор проти українських міст.

На оприлюднених місцевими жителями відео видно спалахи та осередки пожежі на території об’єкта після удару. Масштаби пошкоджень уточнюються, проте СБУ наголошує: повторна атака має зменшити можливості ворога для масованих повітряних атак.

У спецслужбі підкреслили, що подібні операції проти підприємств та складів, які живлять російську воєнну машину, продовжуватимуться. Попередній удар по цьому ж об’єкту СБУ здійснила 9 серпня, що стало черговим сигналом кремлю: навіть глибокий тил не є безпечним для росіян.

Нагадаємо

У ставропольському краї в ніч на вівторок, 12 серпня, тривала атака БпЛА. Мешканці повідомляли про гучні звуки вибухів після збиття дронів, а також бачили дим і пожежі на місцях падіння безпілотників.