СБУ второй раз за неделю ударила по складу "Шахедов" в Татарстане: горел логистический хаб оккупантов

Украинские дальнобойные беспилотники снова достигли глубокого тыла россии, нанеся удар по складу с иранскими дронами и их комплектующими в Татарстане. Это уже вторая успешная атака на тот же объект за последние семь дней. Об этом сообщила Служба безопасности, пишет УНН.

Детали

Служба безопасности Украины сообщила об очередной успешной спецоперации в глубоком тылу россии. В ночь на 12 августа дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" второй раз за неделю атаковали логистический хаб с готовыми к применению ударными беспилотниками "Shahed" и иностранными комплектующими для них.

Мишенью снова стал склад в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан, расположенный примерно в 1300 километрах от украинской границы. Именно оттуда, по данным разведки, россияне обеспечивают "шахедный" террор против украинских городов.

На обнародованных местными жителями видео видны вспышки и очаги пожара на территории объекта после удара. Масштабы повреждений уточняются, однако СБУ отмечает: повторная атака должна уменьшить возможности врага для массированных воздушных атак.

В спецслужбе подчеркнули, что подобные операции против предприятий и складов, питающих российскую военную машину, будут продолжаться. Предыдущий удар по этому же объекту СБУ осуществила 9 августа, что стало очередным сигналом кремлю: даже глубокий тыл не является безопасным для россиян.

Напомним

В Ставропольском крае в ночь на вторник, 12 августа, продолжалась атака БПЛА. Жители сообщали о громких звуках взрывов после сбития дронов, а также видели дым и пожары на местах падения беспилотников.