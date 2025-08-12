$41.450.06
Эксклюзив
15:14 • 10423 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 11291 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 26655 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 20152 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 22920 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 47634 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 46789 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 48992 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 25291 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 18337 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
СБУ второй раз за неделю ударила по складу "Шахедов" в Татарстане: горел логистический хаб оккупантов

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Украинские дальнобойные беспилотники второй раз за неделю атаковали логистический хаб с иранскими дронами в Татарстане. Этот склад расположен в 1300 км от границы и используется для обеспечения атак на Украину.

СБУ второй раз за неделю ударила по складу "Шахедов" в Татарстане: горел логистический хаб оккупантов

Украинские дальнобойные беспилотники снова достигли глубокого тыла россии, нанеся удар по складу с иранскими дронами и их комплектующими в Татарстане. Это уже вторая успешная атака на тот же объект за последние семь дней. Об этом сообщила Служба безопасности, пишет УНН.

Детали

Служба безопасности Украины сообщила об очередной успешной спецоперации в глубоком тылу россии. В ночь на 12 августа дальнобойные дроны Центра спецопераций "А" второй раз за неделю атаковали логистический хаб с готовыми к применению ударными беспилотниками "Shahed" и иностранными комплектующими для них.

Мишенью снова стал склад в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан, расположенный примерно в 1300 километрах от украинской границы. Именно оттуда, по данным разведки, россияне обеспечивают "шахедный" террор против украинских городов.

На обнародованных местными жителями видео видны вспышки и очаги пожара на территории объекта после удара. Масштабы повреждений уточняются, однако СБУ отмечает: повторная атака должна уменьшить возможности врага для массированных воздушных атак.

В спецслужбе подчеркнули, что подобные операции против предприятий и складов, питающих российскую военную машину, будут продолжаться. Предыдущий удар по этому же объекту СБУ осуществила 9 августа, что стало очередным сигналом кремлю: даже глубокий тыл не является безопасным для россиян.

Напомним

В Ставропольском крае в ночь на вторник, 12 августа, продолжалась атака БПЛА. Жители сообщали о громких звуках взрывов после сбития дронов, а также видели дым и пожары на местах падения беспилотников.

Степан Гафтко

Война
Служба безопасности Украины
Шахед-136
Украина