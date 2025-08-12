$41.390.07
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 49493 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 96061 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 149271 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 119191 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 87364 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 130245 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 129482 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 106858 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 74092 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126583 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Ставропольський край під ударом БпЛА: що відомо

Київ • УНН

 • 666 перегляди

У ніч на 12 серпня Ставропольський край зазнав масованої атаки дронів. Після збиття БПЛА чути вибухи, видно дим та пожежі.

Ставропольський край під ударом БпЛА: що відомо

У ставропольському краї в ніч на вівторок, 12 серпня, триває атака БпЛА. Мешканці повідомляють про гучні звуки вибухів після збиття дронів, а також бачать дим і пожежі на місцях падіння безпілотників, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У ніч на 12 серпня у ставрополі сили ППО рф відбивають масовані атаки дронів. Після збиття лунають серії потужних вибухів, видно густий дим та полумʼя.

Шановні земляки! На території ставропольського краю оголошено загрозу БПЛА. Слідкуйте за повідомленнями. За допомогою звертайтесь за єдиним телефоном екстрених служб - 112

написав губернатор ставропольського краю володимир володимиров.

За даними росЗМІ, також 10 серпня на території ставрополя та невінномиська було оголошено найтривалішу загрозу атаки БпЛА.

Нагадаємо

У ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували саратовську область рф, спричинивши вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу. Загинула одна людина, є постраждалі, один БпЛА впав у житловому дворі.

Вероніка Марченко

ВійнаНовини Світу