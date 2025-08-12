Ставропольський край під ударом БпЛА: що відомо
Київ • УНН
У ніч на 12 серпня Ставропольський край зазнав масованої атаки дронів. Після збиття БПЛА чути вибухи, видно дим та пожежі.
У ставропольському краї в ніч на вівторок, 12 серпня, триває атака БпЛА. Мешканці повідомляють про гучні звуки вибухів після збиття дронів, а також бачать дим і пожежі на місцях падіння безпілотників, повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У ніч на 12 серпня у ставрополі сили ППО рф відбивають масовані атаки дронів. Після збиття лунають серії потужних вибухів, видно густий дим та полумʼя.
Шановні земляки! На території ставропольського краю оголошено загрозу БПЛА. Слідкуйте за повідомленнями. За допомогою звертайтесь за єдиним телефоном екстрених служб - 112
За даними росЗМІ, також 10 серпня на території ставрополя та невінномиська було оголошено найтривалішу загрозу атаки БпЛА.
Нагадаємо
У ніч на 10 серпня невідомі дрони атакували саратовську область рф, спричинивши вибухи та пожежу біля нафтопереробного заводу. Загинула одна людина, є постраждалі, один БпЛА впав у житловому дворі.
