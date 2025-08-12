Ставропольский край под ударом БПЛА: что известно
Киев • УНН
В ночь на 12 августа Ставропольский край подвергся массированной атаке дронов. После сбития БПЛА слышны взрывы, виден дым и пожары.
В Ставропольском крае в ночь на вторник, 12 августа, продолжается атака БпЛА. Жители сообщают о громких звуках взрывов после сбития дронов, а также видят дым и пожары на местах падения беспилотников, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В ночь на 12 августа в Ставрополе силы ПВО РФ отражают массированные атаки дронов. После сбития раздаются серии мощных взрывов, виден густой дым и пламя.
Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена угроза БПЛА. Следите за сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб - 112
По данным росСМИ, также 10 августа на территории Ставрополя и Невинномысска была объявлена самая продолжительная угроза атаки БпЛА.
Напомним
В ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ, вызвав взрывы и пожар возле нефтеперерабатывающего завода. Погиб один человек, есть пострадавшие, один БпЛА упал в жилом дворе.
