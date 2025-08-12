Ставропольский край под ударом БПЛА: что известно

$41.390.07
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 49041 просмотра
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 95283 просмотра
11 августа, 12:35 • 148731 просмотра
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 118933 просмотра
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 87180 просмотра
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 130193 просмотра
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 129432 просмотра
11 августа, 05:15 • 106829 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 74076 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126580 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Взаимное признание и без силовых операций: Армения и Азербайджан обнародовали текст мирного соглашенияPhoto11 августа, 16:15 • 15518 просмотра
Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"11 августа, 16:43 • 10994 просмотра
Adidas извиняется за сандалии, копирующие гуараче: Мексика требует от спортивного гиганта компенсацииPhoto11 августа, 17:27 • 6684 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 11423 просмотра
"Укрзалізниця" фиксирует ажиотажный спрос на билеты: 5-8 пассажиров на местоPhoto20:14 • 5540 просмотра
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 49041 просмотра
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 95282 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 119162 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 127996 просмотра
УНН Lite
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 11446 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 115862 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 231124 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 376448 просмотра
Ставропольский край под ударом БПЛА: что известно

Киев • УНН

 • 446 просмотра

В ночь на 12 августа Ставропольский край подвергся массированной атаке дронов. После сбития БПЛА слышны взрывы, виден дым и пожары.

Ставропольский край под ударом БПЛА: что известно

В Ставропольском крае в ночь на вторник, 12 августа, продолжается атака БпЛА. Жители сообщают о громких звуках взрывов после сбития дронов, а также видят дым и пожары на местах падения беспилотников, сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В ночь на 12 августа в Ставрополе силы ПВО РФ отражают массированные атаки дронов. После сбития раздаются серии мощных взрывов, виден густой дым и пламя.

Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена угроза БПЛА. Следите за сообщениями. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб - 112

написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По данным росСМИ, также 10 августа на территории Ставрополя и Невинномысска была объявлена самая продолжительная угроза атаки БпЛА.

Напомним

В ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ, вызвав взрывы и пожар возле нефтеперерабатывающего завода. Погиб один человек, есть пострадавшие, один БпЛА упал в жилом дворе.

В татарстане ввели режим "Ковер" из-за угрозы дронов: сообщают, что под ударом - завод по производству "шахедов"09.08.25, 11:59 • 46398 просмотров

Вероника Марченко

ВойнаНовости Мира