СБУ уразила хімзавод рф "Метафракс Кемікалс", який виготовляє складові для вибухових речовин

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:59 • 3338 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 8284 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 10142 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
09:48 • 13645 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 21278 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 31832 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 43085 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 51462 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 38381 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 65019 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.9м/с
69%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Земля та території стануть основною темою Женевських переговорів між рф, Україною та США сьогодні – Reuters17 лютого, 04:45 • 22273 перегляди
Сили оборони за добу ліквідували 890 російських окупантів та знищили понад 600 безпілотниківPhoto17 лютого, 04:57 • 19892 перегляди
Світові ціни на золото знизилися через зміцнення долара та низьку активність на азійських ринках17 лютого, 05:21 • 20241 перегляди
Трамп перед зустріччю в Женеві закликав Україну діяти "швидко"17 лютого, 06:12 • 18123 перегляди
Польща підняла в небо бойову авіацію та привела ППО у готовність через ракетний удар рф по Україні17 лютого, 06:14 • 20003 перегляди
Публікації
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto10:46 • 14835 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 34808 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 44617 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 65021 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 69826 перегляди
Актуальнi люди
Герман Галущенко
Музикант
Блогери
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Швейцарія
Женева
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo11:43 • 7208 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto11:12 • 5318 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14 • 23064 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 20741 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 23601 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Фільм
WhatsApp

СБУ уразила хімзавод рф "Метафракс Кемікалс", який виготовляє складові для вибухових речовин

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Безпілотники СБУ здійснили deep strike по заводу "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї, що є одним з найбільших виробників метанолу. Завод виробляє хімічні компоненти для вибухових речовин і перебуває під санкціями.

СБУ уразила хімзавод рф "Метафракс Кемікалс", який виготовляє складові для вибухових речовин

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ здійснили новий deep strike вглибині росії. В ніч з 16 на 17 лютого  вони уразили одного з найбільших виробників метанолу в рф та Європі. Завод "Метафракс Кемікалс" розташований у Пермському краї за понад 1600 км від кордону з Україною, повідомили УНН джерела.

Деталі

Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит — хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського ВПК і перебуває під міжнародними санкціями.

У місцевих телеграм-каналах повідомляли про щонайменше шість вибухів на території підприємства та евакуацію працівників заводу. За попередніми даними, удар припав по установці виробництва метанолу.

СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які забезпечують російський ВПК сировиною та компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об’єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України

- повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо

Безпілотники СБУ вдруге за місяць уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу на нафтоперевалочному комплексі.

Павло Башинський

Війна в УкраїніСвіт
Санкції
Техніка
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Блогери
Державний кордон України
Служба безпеки України
Україна