СБУ уразила хімзавод рф "Метафракс Кемікалс", який виготовляє складові для вибухових речовин
Київ • УНН
Безпілотники СБУ здійснили deep strike по заводу "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї, що є одним з найбільших виробників метанолу. Завод виробляє хімічні компоненти для вибухових речовин і перебуває під санкціями.
Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ здійснили новий deep strike вглибині росії. В ніч з 16 на 17 лютого вони уразили одного з найбільших виробників метанолу в рф та Європі. Завод "Метафракс Кемікалс" розташований у Пермському краї за понад 1600 км від кордону з Україною, повідомили УНН джерела.
Деталі
Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит — хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського ВПК і перебуває під міжнародними санкціями.
У місцевих телеграм-каналах повідомляли про щонайменше шість вибухів на території підприємства та евакуацію працівників заводу. За попередніми даними, удар припав по установці виробництва метанолу.
СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які забезпечують російський ВПК сировиною та компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об’єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України
Нагадаємо
Безпілотники СБУ вдруге за місяць уразили нафтовий термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї рф. Внаслідок атаки зафіксовано пожежу на нафтоперевалочному комплексі.