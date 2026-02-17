СБУ поразила химзавод рф "Метафракс Кемикалс", производящий компоненты для взрывчатых веществ
Киев • УНН
Беспилотники СБУ совершили deep strike по заводу "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае, который является одним из крупнейших производителей метанола. Завод производит химические компоненты для взрывчатых веществ и находится под санкциями.
Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совершили новый deep strike в глубине России. В ночь с 16 на 17 февраля они поразили одного из крупнейших производителей метанола в РФ и Европе. Завод "Метафракс Кемикалс" расположен в Пермском крае более чем в 1600 км от границы с Украиной, сообщили УНН источники.
Подробности
Предприятие производит метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит — химические компоненты для производства взрывчатых веществ и других материалов военного назначения. Завод является объектом российского ВПК и находится под международными санкциями.
В местных телеграм-каналах сообщали о по меньшей мере шести взрывах на территории предприятия и эвакуации работников завода. По предварительным данным, удар пришелся по установке производства метанола.
СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые обеспечивают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения. Поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, усложняет поставки ресурсов для армии и непосредственно влияет на снижение интенсивности боевых действий против Украины
Напомним
Беспилотники СБУ второй раз за месяц поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. В результате атаки зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе.