12:59 • 3404 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 8434 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 10219 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 13719 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 21350 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 31858 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 43117 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 51482 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 38398 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 65087 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
СБУ поразила химзавод рф "Метафракс Кемикалс", производящий компоненты для взрывчатых веществ

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Беспилотники СБУ совершили deep strike по заводу "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае, который является одним из крупнейших производителей метанола. Завод производит химические компоненты для взрывчатых веществ и находится под санкциями.

СБУ поразила химзавод рф "Метафракс Кемикалс", производящий компоненты для взрывчатых веществ

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ совершили новый deep strike в глубине России. В ночь с 16 на 17 февраля они поразили одного из крупнейших производителей метанола в РФ и Европе. Завод "Метафракс Кемикалс" расположен в Пермском крае более чем в 1600 км от границы с Украиной, сообщили УНН источники.

Подробности

Предприятие производит метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит — химические компоненты для производства взрывчатых веществ и других материалов военного назначения. Завод является объектом российского ВПК и находится под международными санкциями.

В местных телеграм-каналах сообщали о по меньшей мере шести взрывах на территории предприятия и эвакуации работников завода. По предварительным данным, удар пришелся по установке производства метанола.

СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые обеспечивают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения. Поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, усложняет поставки ресурсов для армии и непосредственно влияет на снижение интенсивности боевых действий против Украины

- сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним

Беспилотники СБУ второй раз за месяц поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ. В результате атаки зафиксирован пожар на нефтеперевалочном комплексе.

Павел Башинский

Украина