СБУ спіймала російського інформатора з "камерою в коробці з-під соку" на Дніпропетровщині
Київ • УНН
У Павлограді затримано безробітного чоловіка, який збирав дані про ППО та рух військових ешелонів. Він встановив приховану камеру біля залізничної колії, замаскувавши її під побутовий предмет.
У Павлограді Дніпропетровської області контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя, який передавав ворогу дані про позиції ППО та рух військових ешелонів. Для шпигунства він облаштував приховану камеру навпроти залізничної колії, замаскувавши її під побутовий предмет. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.
Деталі
Співробітники контррозвідки СБУ провели успішну операцію з викриття чергового російського інформатора на Дніпропетровщині. 30-річний безробітний мешканець регіону, завербований через проросійські телеграм-канали, збирав для окупантів дані про українські військові об’єкти.
За завданням російських кураторів він патрулював Павлоград і навколишні райони, фіксуючи на фото й відео запасні командні пункти ЗСУ та позиції комплексів протиповітряної оборони. Крім того, він отримав окреме завдання - відстежувати військові ешелони: рахувати вагони, визначати види озброєння та напрямок їхнього руху.
Для цього зловмисник виготовив приховану спостережну точку: навпроти залізничної колії він встановив мобільний телефон із підключеним павербанком та дистанційним доступом для куратора. Пристрій він замаскував у звичайну картонну коробку з-під соку, щоб уникнути підозри.
Оперативники СБУ затримали шпигуна "на гарячому" - саме в момент, коли він встановлював свій пристрій біля залізниці. Паралельно спецслужба провела заходи для убезпечення розташування українських військових підрозділів у районі.
Фігуранту оголошено підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави і може провести за ґратами до 12 років.
Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.
Шпигувала за аеродромами армійської авіації ЗСУ: СБУ затримала ворожу агентку на Львівщині11.08.25, 13:30 • 5408 переглядiв