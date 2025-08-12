СБУ спіймала російського інформатора з "камерою в коробці з-під соку" на Дніпропетровщині

$41.450.06
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 14006 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
11 серпня, 16:37 • 73709 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
11 серпня, 14:46 • 121797 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 173563 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
11 серпня, 10:23 • 128178 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
11 серпня, 09:52 • 92622 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
11 серпня, 07:41 • 132729 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
11 серпня, 06:00 • 130854 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 108059 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню
11 серпня, 23:49
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУ
12 серпня, 00:14
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямку
12 серпня, 01:23
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку
02:50
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України
03:11
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
07:04
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
11 серпня, 16:37
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 14:46
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
11 серпня, 12:35
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно
11 серпня, 10:52
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
06:40
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
11 серпня, 19:18
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
11 серпня, 12:35
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
9 серпня, 15:20
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 13:49
СБУ спіймала російського інформатора з "камерою в коробці з-під соку" на Дніпропетровщині

Київ • УНН

 • 146 перегляди

У Павлограді затримано безробітного чоловіка, який збирав дані про ППО та рух військових ешелонів. Він встановив приховану камеру біля залізничної колії, замаскувавши її під побутовий предмет.

СБУ спіймала російського інформатора з "камерою в коробці з-під соку" на Дніпропетровщині

У Павлограді Дніпропетровської області контррозвідка СБУ затримала місцевого жителя, який передавав ворогу дані про позиції ППО та рух військових ешелонів. Для шпигунства він облаштував приховану камеру навпроти залізничної колії, замаскувавши її під побутовий предмет. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.

Деталі

Співробітники контррозвідки СБУ провели успішну операцію з викриття чергового російського інформатора на Дніпропетровщині. 30-річний безробітний мешканець регіону, завербований через проросійські телеграм-канали, збирав для окупантів дані про українські військові об’єкти.

За завданням російських кураторів він патрулював Павлоград і навколишні райони, фіксуючи на фото й відео запасні командні пункти ЗСУ та позиції комплексів протиповітряної оборони. Крім того, він отримав окреме завдання - відстежувати військові ешелони: рахувати вагони, визначати види озброєння та напрямок їхнього руху.

Для цього зловмисник виготовив приховану спостережну точку: навпроти залізничної колії він встановив мобільний телефон із підключеним павербанком та дистанційним доступом для куратора. Пристрій він замаскував у звичайну картонну коробку з-під соку, щоб уникнути підозри.

Оперативники СБУ затримали шпигуна "на гарячому" - саме в момент, коли він встановлював свій пристрій біля залізниці. Паралельно спецслужба провела заходи для убезпечення розташування українських військових підрозділів у районі.

Фігуранту оголошено підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави і може провести за ґратами до 12 років.

Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Шпигувала за аеродромами армійської авіації ЗСУ: СБУ затримала ворожу агентку на Львівщині11.08.25, 13:30 • 5408 переглядiв

Степан Гафтко

ВійнаКримінал та НП
Дніпропетровська область
Служба безпеки України
Збройні сили України
Павлоград