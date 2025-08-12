СБУ поймала российского информатора с "камерой в коробке из-под сока" на Днепропетровщине

$41.450.06
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 13965 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 73660 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 121754 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 173517 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128168 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 92618 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 132728 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 130852 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 108058 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
«Последовательность шагов важна»: ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ из-за отказа от прекращения огня11 августа, 23:49
ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУPhoto12 августа, 00:14
Украинские военные показали уничтожение танка Т-72 и склада ГСМ на Купянском направленииVideo12 августа, 01:23
Киевлянин за $15-25 тысяч "снимал" мужчин с воинского учета02:50
«Будущее Украины должно основываться на свободе»: премьер-министры Великобритании и Канады обсудили поддержку Украины03:11
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа07:04
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу06:40
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49
СБУ поймала российского информатора с "камерой в коробке из-под сока" на Днепропетровщине

Киев • УНН

 • 136 просмотра

В Павлограде задержан безработный мужчина, который собирал данные о ПВО и движении военных эшелонов. Он установил скрытую камеру возле железнодорожного пути, замаскировав ее под бытовой предмет.

СБУ поймала российского информатора с "камерой в коробке из-под сока" на Днепропетровщине

В Павлограде Днепропетровской области контрразведка СБУ задержала местного жителя, который передавал врагу данные о позициях ПВО и движении военных эшелонов. Для шпионажа он оборудовал скрытую камеру напротив железнодорожного пути, замаскировав ее под бытовой предмет. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Сотрудники контрразведки СБУ провели успешную операцию по разоблачению очередного российского информатора на Днепропетровщине. 30-летний безработный житель региона, завербованный через пророссийские телеграм-каналы, собирал для оккупантов данные об украинских военных объектах.

По заданию российских кураторов он патрулировал Павлоград и окрестные районы, фиксируя на фото и видео запасные командные пункты ВСУ и позиции комплексов противовоздушной обороны. Кроме того, он получил отдельное задание - отслеживать военные эшелоны: считать вагоны, определять виды вооружения и направление их движения.

Для этого злоумышленник изготовил скрытую наблюдательную точку: напротив железнодорожного пути он установил мобильный телефон с подключенным павербанком и дистанционным доступом для куратора. Устройство он замаскировал в обычную картонную коробку из-под сока, чтобы избежать подозрения.

Оперативники СБУ задержали шпиона "на горячем" - именно в момент, когда он устанавливал свое устройство у железной дороги. Параллельно спецслужба провела мероприятия по обеспечению безопасности расположения украинских военных подразделений в районе.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога и может провести за решеткой до 12 лет.

Расследование ведется под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Шпионила за аэродромами армейской авиации ВСУ: СБУ задержала вражескую агентку на Львовщине11.08.2025, 13:30

Степан Гафтко

