СБУ поймала российского информатора с "камерой в коробке из-под сока" на Днепропетровщине
Киев • УНН
В Павлограде задержан безработный мужчина, который собирал данные о ПВО и движении военных эшелонов. Он установил скрытую камеру возле железнодорожного пути, замаскировав ее под бытовой предмет.
В Павлограде Днепропетровской области контрразведка СБУ задержала местного жителя, который передавал врагу данные о позициях ПВО и движении военных эшелонов. Для шпионажа он оборудовал скрытую камеру напротив железнодорожного пути, замаскировав ее под бытовой предмет. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
Сотрудники контрразведки СБУ провели успешную операцию по разоблачению очередного российского информатора на Днепропетровщине. 30-летний безработный житель региона, завербованный через пророссийские телеграм-каналы, собирал для оккупантов данные об украинских военных объектах.
По заданию российских кураторов он патрулировал Павлоград и окрестные районы, фиксируя на фото и видео запасные командные пункты ВСУ и позиции комплексов противовоздушной обороны. Кроме того, он получил отдельное задание - отслеживать военные эшелоны: считать вагоны, определять виды вооружения и направление их движения.
Для этого злоумышленник изготовил скрытую наблюдательную точку: напротив железнодорожного пути он установил мобильный телефон с подключенным павербанком и дистанционным доступом для куратора. Устройство он замаскировал в обычную картонную коробку из-под сока, чтобы избежать подозрения.
Оперативники СБУ задержали шпиона "на горячем" - именно в момент, когда он устанавливал свое устройство у железной дороги. Параллельно спецслужба провела мероприятия по обеспечению безопасности расположения украинских военных подразделений в районе.
Фигуранту объявлено подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения). Он находится под стражей без права внесения залога и может провести за решеткой до 12 лет.
Расследование ведется под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.
