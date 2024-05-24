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СБУ повідомила про чергову підозру соратниці путіна матвієнко, яка санкціонувала війну в Україні

СБУ повідомила про чергову підозру соратниці путіна матвієнко, яка санкціонувала війну в Україні

Київ • УНН

 • 20342 перегляди

Служба безпеки України повідомила про нову підозру голові ради федерації федеральних зборів рф Валентині Матвієнко за посягання на територіальну цілісність України, виправдання збройної агресії росії проти України та героїзацію її учасників.

Правоохоронці задокументували нові злочини з боку Валентини Матвієнко – голови ради федерації федеральних зборів рф, яка сприяє російській війні проти України. Про це пише УНН з посиланням на заяву СБУ.

Деталі 

У відомстві наголошують, що фігурантка входить до найближчого кола соратників путіна та санкціонувала повномасштабне вторгнення рф.

Для цього Матвієнко підписала рішення верхньої палати російського парламенту про введення військ країни-агресора на територію нашої держави.

Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо "приєднання" тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу рф.

СБУ повідомила про підозру одному із очільників УПЦ (МП) Данилевичу12.04.24, 17:07 • 19458 переглядiв

Наразі встановлено, що Матвієнко координує поширення кремлівського режиму на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в "законодавче поле" росії.

Також вона продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони нашої держави та ситуацію на фронті. У ході численних виступів в ефірах російських пропагандистських телеканалів, посадовиця заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її повного захоплення.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності фігурантки проти нашої держави.

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Матвієнко про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників)

- заявили в СБУ. 

Доповнення

Правоохоронці також нагадали, що раніше фігурантка отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких – підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни.

Оскільки зловмисниця перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо

Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу, який, за даними спецслужби, "втік до росії та закликає до захоплення Києва і Харкова". 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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