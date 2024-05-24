СБУ сообщила об очередном подозрении соратнице путина Матвиенко, которая санкционировала войну в Украине

Правоохранители задокументировали новые преступления со стороны Валентины Матвиенко - председателя совета федерации федерального собрания рф, которая способствует российской войне против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление СБУ.

Детали

В ведомстве отмечают, что фигурантка входит в ближайший круг соратников Путина и санкционировала полномасштабное вторжение рф.

Для этого Матвиенко подписала решение верхней палаты российского парламента о введении войск страны-агрессора на территорию нашего государства.

Кроме того, чиновница согласовала ратификацию соглашений о "присоединении" временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП) Данилевичу

Сейчас установлено, что Матвиенко координирует распространение кремлевского режима на этих территориях Украины под видом их интеграции в "законодательное поле" России.

Также она продолжает публично распространять фейки о Силах обороны нашего государства и ситуации на фронте. В ходе многочисленных выступлений в эфирах российских пропагандистских телеканалов, чиновница отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее полному захвату.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности фигурантки против нашего государства.

На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Матвиенко о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) - заявили в СБУ.

Дополнение

Правоохранители также напомнили, что ранее фигурантка получила заочное подозрение еще по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Среди которых - подстрекательство к развязыванию и ведению агрессивной войны.

Поскольку злоумышленница находится на территории рф, продолжаются комплексные мероприятия для ее привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним

Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Юрию Бардашу, который, по данным спецслужбы, "сбежал в Россию и призывает к захвату Киева и Харькова".