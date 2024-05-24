СБУ сообщила об очередном подозрении соратнице путина Матвиенко, которая санкционировала войну в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
  •  57077 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  98134 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  84163 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  82445 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  110889 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  110586 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123267 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  126517 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  162005 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153648 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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20 мая 2024, 12:30  •  328376 просмотра

СБУ сообщила об очередном подозрении соратнице путина Матвиенко, которая санкционировала войну в Украине

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении председателю совета федерации федерального собрания рф Валентине Матвиенко за посягательство на территориальную целостность Украины, оправдание вооруженной агрессии россии против Украины и героизацию ее участников.

политика •   •  420 просмотра
СБУ сообщила об очередном подозрении соратнице путина Матвиенко, которая санкционировала войну в Украине

В беларусь прилетел самолет януковича - СМИ

Самолет виктора януковича приземлился в аэропорту гомеля в беларуси 24 мая, что совпало с официальным визитом владимира путина.

Новости Мира •   •  585 просмотра
В беларусь прилетел самолет януковича - СМИ

На Франковщине в ДТП травмировались три человека, среди них - ребенок

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях в Ивано-Франковской области 23 мая.

Общество •   •  1775 просмотра
На Франковщине в ДТП травмировались три человека, среди них - ребенок

Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

По словам представителя Южного оперативного командования, существенных изменений в состоянии и позициях противника в зоне ответственности Южного оперативного командования не наблюдается.

Война •   •  2962 просмотра
Резких изменений в состоянии и положении врага на юге не наблюдается - Плетенчук

Минэкономики ожидает одобрения ВР соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе

Украина ожидает, что на следующей неделе Верховная Рада одобрит подписанное рамочное соглашение с ЕС на 50 миллиардов евро финансирования в рамках Ukraine Facility, что обеспечит поступление в бюджет 1,89 миллиарда евро.

Экономика •   •  3487 просмотра
Минэкономики ожидает одобрения ВР соглашения с ЕС в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро на следующей неделе

Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, морские пехотинцы имеют успехи - Плетенчук

Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, украинские морские пехотинцы удерживают позиции и продвигаются вперед, несмотря на российские атаки, которые были отражены со значительными потерями со стороны противника.

Война •   •  3802 просмотра
Ситуация на Херсонском направлении остается контролируемой, морские пехотинцы имеют успехи - Плетенчук

Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф

Правительство Украины и миссия МВФ обсудили дальнейшие совместные шаги для восстановления экономического роста, проведения реформ, реализации программы действий правительства, конфискации замороженных российских активов, поддержки бизнеса, наращивания военного производства и получения дополнительного финансирования по программе МВФ EFF в 2,2 млрд долларов.

Экономика •   •  3747 просмотра
Украина и МВФ обсудили восстановление экономики, реформы и конфискацию активов рф

Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах в Польше, запланированных на 2025 год.

Новости Мира •   •  3418 просмотра
Туск рассказал, будет ли баллотироваться в президенты Польши

В КНДР происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника - армия Южной Кореи

Северная Корея готовится к запуску военного спутника-шпиона со своей спутниковой пусковой базы Тончхан-ри, сообщают южнокорейские военные.

Новости Мира •   •  3577 просмотра
В КНДР происходит подготовка к запуску военного разведывательного спутника - армия Южной Кореи

НБУ презентовал памятную монету, посвященную крымскотатарскому орнаменту

Национальный банк Украины представил памятные монеты "Орнек. Крымскотатарский орнамент", посвященные традиционному орнаменту крымских татар, одного из коренных народов Украины, который в 2021 году включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Общество •   •  4215 просмотра
НБУ презентовал памятную монету, посвященную крымскотатарскому орнаменту