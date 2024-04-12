СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП) Данилевичу

Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП), который призвал помолиться за рашистов в войне против Украины, пишет УНН.

Как сообщил УНН источник, речь идет о Николае Данилевиче.

Ранее сегодня сообщалось об обысках СБУ у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича.

"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ (МП). Клирик оправдывал российскую войну против Украины и разжигал религиозную ненависть. После полномасштабного вторжения рф протоиерей публично призвал к сотрудничеству с рашистами, чтобы совместно "помолиться за здоровье и благополучие" российских оккупантов", - говорится в сообщении СБУ.

Отмечается, что об этом он написал в собственном Телеграм-канале, который неоднократно использовал для распространения прокремлевских нарративов.

"По оперативным данным, священник курировал разветвленную сеть епархий УПЦ (МП) за рубежом. Эти учреждения под прикрытием якобы духовной опеки над украинскими переселенцами распространяют пропагандистские нарративы рф", - сообщили в СБУ.

Таким образом, по данным спецслужбы, фигурант пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом и дискредитировать нашу страну на международной арене.

Инициированные Службой безопасности экспертизы, как сообщается, подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности против нашего государства.

"Кроме этого во время проведения обысков по его месту жительства было найдено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования российской федерации, что свидетельствует о возможном наличии у него гражданства государства агрессора. Также найдены документы, подтверждающие его обучение в дипломатической академии министерства иностранных дел рф", - рассказали в СБУ.

На основании собранных доказательств клирику, как указано, сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам);

▪️ ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества.

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