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СБУ сообщила о подозрении одному из руководителей УПЦ (МП) Данилевичу
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Лубинец обратился в ООН из-за уничтожения россиянами украинского собора в оккупированном Севастополе
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Раскопки в Помпеях обнаружили редкие фрески, возрастом более 2 000 лет
Археологи обнаружили редкие и детальные фрески с изображением греческой мифологии и римской культуры в банкетном зале в древнем городе Помпеи. Находки открывают захватывающее окно в жизнь более 2 000 лет назад.
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Умеров обсудил ситуацию на фронте и насущные военные потребности украинской армии с министром обороны Японии Кихарой, поблагодарив Японию за всестороннюю поддержку против российской агрессии.
Какие изменения предлагается в законопроекте, что касается социально жилья
При обсуждении изменений в жилищной политике было предложено использовать общежития учебных заведений, которые сокращаются, как социальное жилье и привлекать международных доноров к финансированию жилищных программ.
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В результате авиаудара российской авиации по гражданской инфраструктуре и жилому району в Сумах были ранены три человека и повреждены здания.
Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok - перед выходом ее нового альбома
Музыка Тейлор Свифт вернулась в TikTok в преддверии выхода ее нового альбома, в то время как спор Universal Music Group с платформой остается нерешенным.
ЕС утвердил уголовное наказание за нарушение или обход санкций
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Икария – остров долгожителей: жительница рассказала о секретах питания островитян
Секрет необычайно долгой жизни жителей греческого острова Икария кроется в их ежедневном рационе, богатом фасолью, бобовыми, чесноком, цельным зерном, травами, орехами, оливками, оливковым маслом, морской солью, медом, сухофруктами, йогуртом и сырами из козьего или овечьего молока.