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СБУ ліквідувала дві ботоферми, які працювали на спецслужби рф

СБУ ліквідувала дві ботоферми, які працювали на спецслужби рф

Київ • УНН

 • 13225 перегляди

У Полтавській та Закарпатській областях викрито організаторів ботоферм, які продавали рф фейкові акаунти. Зловмисники створювали анонімні облікові записи та продавали унікальні ІР-адреси для інформаційних диверсій.

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували у Полтавській та Закарпатській областях дві ботоферми, які працювали на спецслужби рф. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

У результаті спецоперацій викрито організаторів ворожих осередків. Ними виявилося двоє місцевих фахівців у сфері ІТ, які продавали рф фейкові акаунти. Потім, як повідомляється, російські спецслужби проводили через них інформаційні диверсії на користь кремля.

Зокрема, рашисти використовували "зареєстровані" в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в країні нібито від імені українських громадян.

Також спецслужби рф застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність Сил оборони та ситуацію на фронті.

Допомагали рф "розганяти" фейки кремля та зламувати телефони українських воїнів: викрито дві ботоферми12.06.24, 16:45 • 37435 переглядiв

️ Так, у Полтавській області викрито місцевого жителя, який створив на "замовлення" рф майже 15 тис. анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах. Щоб приховати злочин, він намагався продати облікові записи через даркнет з розрахунку 1,5 долара за одного віртуального "користувача".

За даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась безпосередньо у квартирі зловмисника.

️ На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до рф унікальних ІР-адрес, зареєстрованих на території регіону. Це дозволяло російським користувачам видавати в Інтернеті себе за українців.

Для конспірації фігурант отримував кошти від "замовників" через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

росіяни поширюють фейкові відео про мародерство ЗСУ на Курщині28.08.24, 18:14 • 21447 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НПТехнології

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