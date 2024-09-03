СБУ ліквідувала дві ботоферми, які працювали на спецслужби рф

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували у Полтавській та Закарпатській областях дві ботоферми, які працювали на спецслужби рф. Про це повідомили в СБУ, передає УНН.

У результаті спецоперацій викрито організаторів ворожих осередків. Ними виявилося двоє місцевих фахівців у сфері ІТ, які продавали рф фейкові акаунти. Потім, як повідомляється, російські спецслужби проводили через них інформаційні диверсії на користь кремля.

Зокрема, рашисти використовували "зареєстровані" в Україні облікові записи для поширення дезінформації про суспільно-політичну ситуацію в країні нібито від імені українських громадян.

Також спецслужби рф застосовували фейкові акаунти для поширення дискредитаційних повідомлень про діяльність Сил оборони та ситуацію на фронті.

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️ Так, у Полтавській області викрито місцевого жителя, який створив на "замовлення" рф майже 15 тис. анонімних акаунтів у різних соцмережах та месенджерах. Щоб приховати злочин, він намагався продати облікові записи через даркнет з розрахунку 1,5 долара за одного віртуального "користувача".

За даними слідства, ботоферма з відповідним обладнанням та сім-картами українських операторів знаходилась безпосередньо у квартирі зловмисника.

️ На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал підпільного продажу до рф унікальних ІР-адрес, зареєстрованих на території регіону. Це дозволяло російським користувачам видавати в Інтернеті себе за українців.

Для конспірації фігурант отримував кошти від "замовників" через російські платіжні системи у вигляді криптовалюти.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Тривають розслідування. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

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