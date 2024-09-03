СБУ ликвидировала две ботофермы, которые работали на спецслужбы рф

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали в Полтавской и Закарпатской областях две ботофермы, которые работали на спецслужбы рф. Об этом сообщили в СБУ, передает УНН.

В результате спецопераций разоблачены организаторы вражеских ячеек. Ими оказалось двое местных специалистов в сфере ИТ, которые продавали рф фейковые аккаунты. Затем, как сообщается, российские спецслужбы проводили через них информационные диверсии в пользу кремля.

В частности, рашисты использовали "зарегистрированные" в Украине учетные записи для распространения дезинформации об общественно-политической ситуации в стране якобы от имени украинских граждан.

Также спецслужбы рф применяли фейковые аккаунты для распространения дискредитационных сообщений о деятельности Сил обороны и ситуации на фронте.

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️ Так, в Полтавской области разоблачен местный житель, который создал по "заказу" рф почти 15 тыс. анонимных аккаунтов в различных соцсетях и мессенджерах. Чтобы скрыть преступление, он пытался продать учетные записи через даркнет из расчета 1,5 доллара за одного виртуального "пользователя".

По данным следствия, ботоферма с соответствующим оборудованием и сим-картами украинских операторов находилась непосредственно в квартире злоумышленника.

️ На Закарпатье правоохранители ликвидировали канал подпольной продажи в РФ уникальных IP-адресов, зарегистрированных на территории региона. Это позволяло российским пользователям выдавать в Интернете себя за украинцев.

Для конспирации фигурант получал средства от "заказчиков" через российские платежные системы в виде криптовалюты.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

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