россияне распространяют фейковые видео о мародерстве ВСУ на Курщине

россияне распространяют фейковое видео по дискредитации войск ВСУ на Курщине. Мол, украинские военные якобы занимаются мародерством в местных магазинах. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Аналитики заявили, что враждебные ресурсы распространяют видео якобы украинского англоязычного медиа United24 media.

На обнародованных кадрах якобы зафиксированы перехваченные украинской стороной радиопереговоры, в которых российский командир просит своих солдат употреблять только привезенную с собой еду.

В распространенном россиянами видео также рассказывается о случаях смертельных отравлений среди украинских военных, воюющих на курском направлении, после якобы употребления украденных из местных супермаркетов продуктов.

В United24 media заявили, что эта информация - фейк, и они такое видео не публиковали. Придумывая подобные фейки, российские пропагандисты пытаются дискредитировать украинских военных, участвующих в операции в курской области, приписывая им преступления, которых они не совершали - заявили в Центре.

В ЦПД также подчеркнули, что в отличие от российских военных, украинские солдаты не совершают мародерства, и относятся к местному населению с уважением.

Напомним,

Пропагандистские СМИ страны-агрессора обвиняют ВСУ в обстреле химоружием позиций в курской области. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что это часть дезинформационной кампании врага, которая прикрывает собственные преступления по использованию химических средств.