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росіяни поширюють фейкові відео про мародерство ЗСУ на Курщині

росіяни поширюють фейкові відео про мародерство ЗСУ на Курщині

Київ • УНН

 • 21447 перегляди

Ворожі ресурси розповсюджують фальшиве відео про нібито мародерство українських військових у Курській області. United24 media спростувало цю інформацію, назвавши її спробою дискредитації ЗСУ.

росіяни поширюють фейкове відео щодо дискредитації військ ЗСУ на Курщині. Мовляв, українські військові нібито займаються мародерством у місцевих магазинах. Про це пише Центр протидії дезінформації, передає УНН.

Деталі

Аналітики заявили, що ворожі ресурси поширюють відео нібито українського англомовного медіа United24 media.

На оприлюднених кадрах нібито зафіксовані перехоплені українською стороною радіоперемовини, в яких російський командир просить своїх солдатів вживати лише привезену з собою їжу.

У поширеному росіянами відео також розповідається про випадки смертельних отруєнь з-поміж українських військових, які воюють на курському напрямку, після буцімто вживання вкрадених з місцевих супермаркетів продуктів.

У United24 media заявили, що ця інформація — фейк, і вони таке відео не публікували. Вигадуючи подібні фейки, російські пропагандисти намагаються дискредитувати українських військових, які беруть участь в операції у курській області, приписуючи їм злочини, яких вони не скоювали

- заявили в Центрі.

У ЦПД також підкреслили, що на відміну від російських військових, українські солдати не вчиняють мародерства, і ставляться до місцевого населення з повагою.

Нагадаємо

Пропагандистські ЗМІ країни-агресора звинувачують ЗСУ в обстрілі хімзброєю позицій в курській області. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявив, що це частина дезінформаційної кампанії ворога, яка прикриває власні злочини з використання хімічних засобів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна

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