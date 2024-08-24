рф тиражує фейки про застосування хімзброї ЗСУ в курській області
Київ • УНН
Пропагандистські ЗМІ країни-агресора звинувачують ЗСУ в обстрілі хімзброєю позицій в курській області. Це частина дезінформаційної кампанії ворога, яка прикриває власні злочини з використання хімічних засобів.
Країна-агресор поширює фейкові новини про застосування хімічної зброї ЗСУ. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.
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Пропагандистські медіа рф поширюють інформацію про те, що Збройні Сили України нібито обстрілюють позиції ворожих військових у курській області боєприпасами з хімічною зброєю. За версією цих ЗМІ, такі дії є спробою українських військових прорвати російську оборону під Льговом.
Ці заяви є частиною більш широкої кампанії дезінформації, що ведеться терористичної державою з 2014 року. Командувач російських військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) ігор кирилов неодноразово робив подібні заяви, стверджуючи, що ЗСУ використовують "отруйні речовини" та навіть створюють "брудну бомбу".
Такі звинувачення, як правило, слугують для прикриття власних злочинів. Зокрема, у травні українські військові задокументували 715 епізодів застосування російських хімічних засобів, а з початку повномасштабної війни зафіксовано 2698 випадків використання хімічної зброї окупантами.
рф поширює фейки про нібито намагання ЗСУ атакувати курську АЕС23.08.24, 20:18 • 30985 переглядiв