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рф тиражує фейки про застосування хімзброї ЗСУ в курській області

рф тиражує фейки про застосування хімзброї ЗСУ в курській області

Київ • УНН

 • 43357 перегляди

Пропагандистські ЗМІ країни-агресора звинувачують ЗСУ в обстрілі хімзброєю позицій в курській області. Це частина дезінформаційної кампанії ворога, яка прикриває власні злочини з використання хімічних засобів.

Країна-агресор поширює фейкові новини про застосування хімічної зброї ЗСУ. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, передає УНН.

Деталі

Пропагандистські медіа рф поширюють інформацію про те, що Збройні Сили України нібито обстрілюють позиції ворожих військових у курській області боєприпасами з хімічною зброєю. За версією цих ЗМІ, такі дії є спробою українських військових прорвати російську оборону під Льговом.

Ці заяви є частиною більш широкої кампанії дезінформації, що ведеться терористичної державою з 2014 року. Командувач російських військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту (РХБЗ) ігор кирилов неодноразово робив подібні заяви, стверджуючи, що ЗСУ використовують "отруйні речовини" та навіть створюють "брудну бомбу".

Такі звинувачення, як правило, слугують для прикриття власних злочинів. Зокрема, у травні українські військові задокументували 715 епізодів застосування російських хімічних засобів, а з початку повномасштабної війни зафіксовано 2698 випадків використання хімічної зброї окупантами.

рф поширює фейки про нібито намагання ЗСУ атакувати курську АЕС23.08.24, 20:18 • 30985 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійна

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