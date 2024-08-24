рф тиражирует фейки о применении химоружия ВСУ в курской области

Страна-агрессор распространяет фейковые новости о применении химического оружия ВСУ. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

Пропагандистские медиа рф распространяют информацию о том, что Вооруженные Силы Украины якобы обстреливают позиции вражеских военных в курской области боеприпасами с химическим оружием. По версии этих СМИ, такие действия являются попыткой украинских военных прорвать российскую оборону под Льговом.

Эти заявления являются частью более широкой кампании дезинформации, ведущейся террористическим государством с 2014 года. Командующий российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов неоднократно делал подобные заявления, утверждая, что ВСУ используют "отравляющие вещества" и даже создают "грязную бомбу".

Такие обвинения, как правило, служат для прикрытия собственных преступлений. В частности, в мае украинские военные задокументировали 715 эпизодов применения российских химических средств, а с начала полномасштабной войны зафиксировано 2698 случаев использования химического оружия оккупантами.

рф поширює фейки про нібито намагання ЗСУ атакувати курську АЕС