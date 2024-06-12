Служба безопасности нейтрализовала две ботофермы, которые действовали на Житомирщине и в Днепре. Фигуранты помогали спецслужбам рф взламывать телефоны украинских защитников и распространять кремлевскую пропаганду. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

На Житомирщине совместно с Национальной полицией разоблачили жительницу Коростеня, которая по заказу оккупантов массово регистрировала виртуальные мобильные номера украинских операторов и анонимные аккаунты в телеграмме.

Активированные "учетные записи" она продавала или сдавала в аренду через специализированные интернет-платформы рф. В дальнейшем российские спецслужбы использовали эти номера для взлома телефонов украинских военных.

Для этого они делали фишинговые рассылки на гаджеты воинов Сил обороны с анонимных номеров и интернет-адресов, зарегистрированных в Украине. В случае открытия файлов с вредоносным программным обеспечением, на телефон автоматически загружался вирус-шпион, который собирал конфиденциальные данные.

Также враг применял анонимные аккаунты ботофермы для распространения кремлевских нарративов якобы от имени рядовых граждан Украины.

По данным следствия, фигурантка обустроила специализированное программное обеспечение прямо в собственной квартире. Установлено, что женщина зарегистрировала более 600 мобильных номеров, деньги от продажи которых получала на собственный криптокошелек.

По разоблаченным фактам фигурантке сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

Также в Днепре задержан 30-летний местный житель, который зарегистрировал почти 15 тыс. фиктивных учетных записей в различных соцсетях и мессенджерах. Для этого использовал сим-карты украинских мобильных операторов.

Созданные аккаунты он продавал на форумах даркнета, где основными его покупателями были представители спецслужб рф.

Злоумышленнику инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). По обоим фактам продолжаются расследования.

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