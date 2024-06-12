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Допомагали рф "розганяти" фейки кремля та зламувати телефони українських воїнів: викрито дві ботоферми

Київ • УНН

 • 37435 перегляди

Служба безпеки України знешкодила дві ботоферми у Житомирській та Дніпропетровській областях, які допомагали російським спецслужбам зламувати телефони українських військових та поширювати кремлівську пропаганду.

Служба безпеки нейтралізувала дві ботоферми, які діяли на Житомирщині та у Дніпрі. Фігуранти допомагали спецслужбам рф зламувати телефони українських захисників та поширювати кремлівську пропаганду. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

На Житомирщині спільно з Національною поліцією викрито мешканку Коростеня, яка на замовлення окупантів масово реєструвала віртуальні мобільні номери українських операторів та анонімні акаунти в телеграмі.

Активовані "облікові записи" вона продавала або здавала в оренду через спеціалізовані інтернет-платформи рф. Надалі російські спецслужби використовували ці номери для зламу телефонів українських військових.

Для цього вони робили фішингові розсилки на гаджети воїнів Сил оборони з анонімних номерів та інтернет-адрес, зареєстрованих в Україні.У разі відкриття файлів зі шкідливим програмним забезпеченням, на телефон автоматично завантажувався вірус-шпигун, який збирав конфіденційні дані.

Також ворог застосовував анонімні акаунти ботоферми для поширення кремлівських наративів нібито від імені пересічних громадян України.

За даними слідства, фігурантка облаштувала спеціалізоване програмне забезпечення прямо у власній квартирі. Встановлено, що жінка зареєструвала понад 600 мобільних номерів, гроші від продажу яких отримувала на власний криптогаманець.

За викритими фактами фігурантці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Також у Дніпрі затримано 30-річного місцевого жителя, який зареєстрував майже 15 тис. фіктивних облікових записів у різних соцмережах та месенджерах. Для цього використовував сім-картки українських мобільних операторів.

Створені акаунти він продавав на форумах даркнету, де основними його покупцями були представники спецслужб рф.

Зловмиснику інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). За обома фактами тривають розслідування.

У Дніпрі затримали колаборанта, який під час окупації Луганщини ремонтував військову техніку рф 12.06.24, 13:22 • 26388 переглядiв

Ольга Розгон

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