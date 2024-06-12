У Дніпрі затримали колаборанта, який під час окупації Луганщини ремонтував військову техніку рф
Київ • УНН
У Дніпрі затримали мешканця Луганщини, який під час окупації регіону у 2022 році, співпрацював з росіянами та ремонтував військову техніку окупаційних військ.
Правоохоронці викрили ще одного колаборанта, який працював на рф у період захоплення Сватівського району Луганщини. Про це пише УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
Зловмисником виявився колишній працівник мiсцевого фермерського господарства. Під час окупації населеного пункту він запропонував російським військовим свою допомогу у війні проти України.
Слідчі з'ясували, що чоловік влаштувався на місцеву ремонтну базу окупантів. Там він лагодив російську військову техніку, зокрема реактивні системи залпового вогню "Смерч", які були підбиті українськими захисниками в ході бойових дій.
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Також зловмисник лагодив пошкоджені бронетранспортери та вантажні автомобілі, що перевозили боєприпаси країни-агресора.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми
Доповнення
Правоохоронці також з'ясували, що фігурант допомагав окупантам зводити на території громади фортифікаційні споруди у вигляді бліндажів.
За співпрацю з ворогом колаборант сподівався увійти до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації рф. А втім, отримати "посаду" йому не вдалося. Восени 2022 року українські захисники звільнили селище, а сам колаборант втік до Дніпра, де переховувався під виглядом переселенця.
Співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали в орендованій квартирі.
Нагадаємо
Служба безпеки затримала ще одну російську агентку, яка коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову. Нею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею.