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Коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову: затримано агентку рф

Коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову: затримано агентку рф

Київ • УНН

 • 36527 перегляди

СБУ затримала російську агентку, яка коригувала ворожі обстріли по Харкову, передаючи розвіддані про позиції українських військових та наслідки ударів через Telegram-канал.

Служба безпеки затримала ще одну російську агентку, яка коригувала ракетно-бомбові удари по Харкову. Нею виявилась 55-річна місцева мешканка, яка працювала охоронницею. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

За даними контррозвідки СБУ, зрадниця намагалася встановити і передати агресору дані про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки оборонців міста. Крім того, вона збирала інформацію про наслідки повітряних атак рф,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що для отримання розвідданих фігурантка об’їжджала територію Харкова та "в темну" випитувала дані під виглядом побутових розмов зі знайомими. Одержану розвідінформацію вона направляла в російський Телеграм-канал, який адмініструється представниками спецслужб рф.

Рашисти використовували це для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову, із застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб.

Співробітники СБУ встановили особу російської агентки і затримали її. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами.За даними слідства, зрадниця вийшла на ворожий Телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України. Серед іншого вона давала поради як воювати проти нашої держави і закликала до захоплення Харкова.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

СБУ зірвала спробу фсб отримати інформацію про місцеперебування передислокованих військово-промислових об'єктів у Запоріжжі, де виробляються комплектуючі для авіації для Збройних сил України.

Ольга Розгон

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