Корректировала ракетно-бомбовые удары по Харькову: задержана агентка рф

Служба безопасности задержала еще одну российскую агентку, которая корректировала ракетно-бомбовые удары по Харькову. Ею оказалась 55-летняя местная жительница, которая работала охранницей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

По данным контрразведки СБУ, предательница пыталась установить и передать агрессору данные о местах наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники защитников города. Кроме того, она собирала информацию о последствиях воздушных атак РФ, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для получения разведданных фигурантка объезжала территорию Харькова и "в темную" выспрашивала данные под видом бытовых разговоров со знакомыми. Полученную развединформацию она направляла в российский Телеграмм-канал, который администрируется представителями спецслужб рф.

Рашисты использовали это для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Харькову, с применением ракетного вооружения и управляемых авиабомб.

Сотрудники СБУ установили личность российского агента и задержали ее. У нее изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами. По данным следствия, предательница вышла на вражеский Телеграмм-канал и предложила там свою помощь в войне против Украины. Среди прочего она давала советы как воевать против нашего государства и призывала к захвату Харькова.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним

СБУ сорвала попытку фсб получить информацию о местонахождении передислоцированных военно-промышленных объектов в Запорожье, где производятся комплектующие для авиации для Вооруженных сил Украины.