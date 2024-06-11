Готували ракетний удар по "Мотор Січі": затримано агентів фсб

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 16464 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 44158 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 64215 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 109269 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133748 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137591 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 237532 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170879 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190166 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173004 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
5 м/с
46 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 28074 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 24064 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 27928 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 35540 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 41966 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 237532 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358858 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374751 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290398 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58787 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75546 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87074 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170044 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172615 перегляди
Актуальне
Готували ракетний удар по "Мотор Січі": затримано агентів фсб

Готували ракетний удар по "Мотор Січі": затримано агентів фсб

Київ • УНН

 • 25491 перегляди

СБУ зірвала спробу фсб отримати інформацію про місцезнаходження передислокованих військово-промислових об'єктів у Запоріжжі, де виробляються комплектуючі для авіації для Збройних сил України.

Служба безпеки зірвала спробу фсб отримати актуальні геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу у Запоріжжі. За даними контррозвідки, ворога цікавили координати цехів ПАТ "Мотор Січ" та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Насамперед агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та БПЛА,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – механіка верстатів одного з промислових об’єктів Мотор Січі. За вказівкою окупантів їхній "кріт" обходив територію підприємства та фіксував місцерозташування виробничих цехів та складів з готовою продукцією. Потім зловмисник робив позначки "потрібних" локацій на гугл-картах для їх подальшої передачі до фсб.

Він готувався направити відповідний "звіт" агресору через свого брата - безробітного місцевого жителя, який був на прямому зв’язку з кадровим співробітником російської спецслужби. У разі отримання розвідувальної інформації, окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об’єктах Запоріжжя.

Однак, контррозвідники СБУ викрили обох зрадників та затримали їх на гарячому, коли фігуранти готували сеанс зв’язку для передачі розвідданих до фсб. Також Служба безпеки провела комплексні заходи, щоб убезпечити потужності оборонно-промислового комплексу України.

Image

За даними слідства, обидва фігуранти потрапили в поле зору російської спецслужби через їхнього батька – ідейного рашиста, який проживає на тимчасово захопленій частині регіону. Після дистанційного вербування, агентів вивели на прямий контакт з представником фсб. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала 19-річного жителя Одеси за те, що він шпигував за військовими і медичними об'єктами в Одеській і Житомирській областях для фсб росії, надаючи інформацію для можливих ракетних ударів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
ukrainaУкраїна
zhytomyrЖитомир
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБезпілотний літальний апарат
zaporizhzhiaЗапоріжжя
odesaОдеса
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51