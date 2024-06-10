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Готував ракетний удар рф по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі: затримано агента фсб

Готував ракетний удар рф по військових навчальних закладах і шпиталях у Житомирі та Одесі: затримано агента фсб

Київ • УНН

 • 19936 перегляди

Служба безпеки України затримала 19-річного жителя Одеси за те, що він шпигував за військовими і медичними об'єктами в Одеській і Житомирській областях для фсб росії, надаючи інформацію для можливих ракетних ударів.

Служба безпеки України зірвала спробу фсб росії завдавати ударів по місцях розміщення українських військових в Одеській та Житомирській областях. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Найбільше ворога цікавила інформація про вищі військові навчальні заклади на території обох регіонів: в якому режимі вони працюють, чи було передислоковано особовий склад тощо. Також окупанти намагалися розвідати місця базування шпиталів та інших медустанов, де проходять лікування воїни Сил оборони,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента – 19-річного мешканця Одеси. Молодик шукав швидкого заробітку в інтернеті і потрапив у поле зору фсб.

За вказівкою окупантів він щодня обходив декілька локацій в обласному центрі, щоб з’ясувати, чи є там українські військовослужбовці.

Перебуваючи поблизу "потрібного" об’єкту, інформатор спостерігав за його периметром та контрольно-пропускними пунктами, а також робив відповідні фотознімки. Про всі отримані відомості агент месенджером звітував своєму російському куратору.

Згодом фсб "відрядила" свого агента до Житомирщини, де він продовжив шпигувати за відпрацьованим алгоритмом. У разі підтвердження координат потенційних цілей, окупанти планували здійснити по них ракетно-дронові удари.

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СБУ затримала зрадника, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкту в Житомирі.

За даними слідства, фігурант перебував на дистанційному зв’язку з кадровим співробітником управління фсб по москві та московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки. За кожне виконане завдання він обіцяв своєму агенту грошову винагороду. Кошти мали надходити на банківську картку інформатора,

- зазначають правоохоронці.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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