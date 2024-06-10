Готовил ракетный удар рф по военным учебным заведениям и госпиталям в Житомире и Одессе: задержан агент фсб

Служба безопасности Украины сорвала попытку фсб россии наносить удары по местам размещения украинских военных в Одесской и Житомирской областях. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.

Больше всего врага интересовала информация о высших военных учебных заведениях на территории обоих регионов: в каком режиме они работают, был ли передислоцирован личный состав и тому подобное. Также оккупанты пытались разведать места базирования госпиталей и других медучреждений, где проходят лечение воины Сил обороны, - говорится в сообщении.

Детали

Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента-19-летнего жителя Одессы. Молодой человек искал быстрого заработка в интернете и попал в поле зрения фсб.

По указанию оккупантов он ежедневно обходил несколько локаций в областном центре, чтобы выяснить, есть ли там украинские военнослужащие.

Находясь вблизи "нужного" объекта, Информатор наблюдал за его периметром и контрольно-пропускными пунктами, а также делал соответствующие фотоснимки. Обо всех полученных сведениях агент мессенджером отчитывался своему российскому куратору.

Впоследствии фсб "отправила" своего агента в Житомирщину, где он продолжил шпионить за отработанным алгоритмом. В случае подтверждения координат потенциальных целей, оккупанты планировали осуществить по ним ракетно-дронов удары.

СБУ задержала предателя, когда он проводил доразведку вблизи объекта в Житомире.

По данным следствия, фигурант находился на дистанционной связи с кадровым сотрудником управления фсб по Москве и Московской области. Его личность уже установлена Службой безопасности. За каждое выполненное задание он обещал своему агенту денежное вознаграждение. Средства должны были поступать на банковскую карту информатора, - отмечают правоохранители.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурант в о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение

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