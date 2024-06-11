Готовили ракетный удар по "Мотор Сичи": задержаны агенты фсб
Киев • УНН
СБУ сорвала попытку фсб получить информацию о местонахождении передислоцированных военно-промышленных объектов в Запорожье, где производятся комплектующие для авиации для Вооруженных сил Украины.
Служба безопасности сорвала попытку фсб получить актуальные геолокации передислоцированных заводов оборонно-промышленного комплекса в Запорожье. По данным контрразведки, врага интересовали координаты цехов ПАО "Мотор Сич" и еще одного машиностроительного завода, которые производят комплектующие для авиации ВСУ. Об этом сообщает пресс служба СБУ, пишет УНН.
Прежде всего агрессору нужны были локации конструкторских бюро и производственных мощностей, которые были передислоцированы после полномасштабного вторжения и где изготавливают авиадвигатели для боевых вертолетов и БПЛА,
Детали
Чтобы получить разведданные, российская спецслужба привлекла своего агента-механика станков одного из промышленных объектов Мотор Сичи. По указанию оккупантов их "крот" обходил территорию предприятия и фиксировал местоположение производственных цехов и складов с готовой продукцией. Затем злоумышленник делал пометки "нужных" локаций на гугл-картах для их дальнейшей передачи в фсб.
Он готовился направить соответствующий "отчет" агрессору через своего брата - безработного местного жителя, который был на прямой связи с кадровым сотрудником российской спецслужбы. В случае получения разведывательной информации, оккупанты планировали осуществить прицельные ракетные удары по оборонительным объектам Запорожья.
Однако, контрразведчики СБУ разоблачили обоих предателей и задержали их с поличным, когда фигуранты готовили сеанс связи для передачи разведданных в фсб. Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия, чтобы обезопасить мощности оборонно-промышленного комплекса Украины.
По данным следствия, оба фигуранта попали в поле зрения российской спецслужбы из – за их отца-идейного рашиста, проживающего на временно захваченной части региона. После дистанционной вербовки, агентов вывели на прямой контакт с представителем фсб. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.
Сейчас следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена совершена в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала 19-летнего жителя Одессы за то, что он шпионил за военными и медицинскими объектами в Одесской и Житомирской областях для фсб России, предоставляя информацию для возможных ракетных ударов.
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