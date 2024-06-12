Правоохранители разоблачили еще одного коллаборанта, который работал на рф в период захвата Сватовского района Луганщины. Об этом пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Злоумышленником оказался бывший работник местного фермерского хозяйства. Во время оккупации населенного пункта он предложил российским военным свою помощь в войне против Украины.

Следователи выяснили, что мужчина устроился на местную ремонтную базу оккупантов. Там он чинил российскую военную технику, в частности реактивные системы залпового огня "Смерч", которые были подбиты украинскими защитниками в ходе боевых действий.

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Также злоумышленник чинил поврежденные бронетранспортеры и грузовые автомобили, перевозившие боеприпасы страны-агрессора.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы - резюмировали в СБУ.

Дополнение

Правоохранители также выяснили, что фигурант помогал оккупантам возводить на территории общины фортификационные сооружения в виде блиндажей.

За сотрудничество с врагом коллаборационист надеялся войти в руководящий состав местной оккупационной администрации рф. Впрочем, получить "должность" ему не удалось. Осенью 2022 года украинские защитники освободили поселок, а сам коллаборационист сбежал в Днепр, где скрывался под видом переселенца.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали в арендованной квартире.

Напомним

Служба безопасности задержала еще одну российскую агентку, которая корректировала ракетно-бомбовые удары по Харькову. Ею оказалась 55-летняя местная жительница, которая работала охранницей.