Саrtier, Van Cleef та Hermes без мит: львівського митника затримали за схему "відкатів" при ввезенні ювелірки
Київ • УНН
Інспектора Львівської митниці затримали за вимагання 15 000 доларів США за безперешкодне ввезення ювелірних виробів брендів Cartier, Van Cleef та Hermes без сплати мит. Йому повідомлено про підозру та відсторонено від посади.
На кордоні викрили схему з "відкатами" за ввезеня ювелірних виробів відомих брендів "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes" без мит, затримано інспектора Львівської митниці, який отримав підозру і відсторонення від посади, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, "державний інспектор відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці вимагав та одержав від жителя Львівщини 15 000 доларів США".
За цю суму службовець забезпечив безперешкодне ввезення з Республіки Польща ювелірних виробів відомих брендів без сплати митних платежів. Окрім цього, за попередньою інформацією, він також інструктував, як "приховати" цей товар від митного контролю при ввезенні в Україну. Зокрема, мова йшла про вироби "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes"
Розмір неправомірної вигоди, як вказано, становить 4% від фактичної вартості товарів, які перевозилися.
"Інспектора було затримано після отримання останньої частини "відкату" - 10 000 доларів США", - ідеться у повідомленні.
Під час обшуків, серед іншого, як зазначається, вилучено всю отриману перед затриманням неправомірну вигоду та частину попередньої – 1 600 доларів США.
Інспектору повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)
Наразі підозрюваного, як повідомляється, відсторонено він посади. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.
Слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.
