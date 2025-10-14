Саrtier, Van Cleef та Hermes без мит: львівського митника затримали за схему "відкатів" при ввезенні ювелірки

На кордоні викрили схему з "відкатами" за ввезеня ювелірних виробів відомих брендів "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes" без мит, затримано інспектора Львівської митниці, який отримав підозру і відсторонення від посади, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, "державний інспектор відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці вимагав та одержав від жителя Львівщини 15 000 доларів США".

За цю суму службовець забезпечив безперешкодне ввезення з Республіки Польща ювелірних виробів відомих брендів без сплати митних платежів. Окрім цього, за попередньою інформацією, він також інструктував, як "приховати" цей товар від митного контролю при ввезенні в Україну. Зокрема, мова йшла про вироби "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes" - повідомили у прокуратурі.

Розмір неправомірної вигоди, як вказано, становить 4% від фактичної вартості товарів, які перевозилися.

"Інспектора було затримано після отримання останньої частини "відкату" - 10 000 доларів США", - ідеться у повідомленні.

Під час обшуків, серед іншого, як зазначається, вилучено всю отриману перед затриманням неправомірну вигоду та частину попередньої – 1 600 доларів США.

Інспектору повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) - повідомили у прокуратурі.

Наразі підозрюваного, як повідомляється, відсторонено він посади. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

