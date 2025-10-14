$41.610.01
Ексклюзив
08:16
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув'язнення за злочини проти дітей
08:01
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
06:24
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
14 жовтня, 02:03
Трамп підтвердив зустріч із Зеленським 17 жовтня та назвав Ердогана помічником у закінченні війни в Україні
13 жовтня, 19:08
Зустріч у форматі "Рамштайн" і Рада Україна-НАТО: дата і розклад
Ексклюзив
13 жовтня, 16:59
Довічне за вбивство і згвалтування дітей: нардеп Неклюдов підтримав ініціативу Генпрокурора і обіцяє переконувати у її правильності колег
13 жовтня, 16:31
20-річний українець постраждав унаслідок зіткнення поїздів у Словаччині - МЗС
13 жовтня, 15:26
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
Саrtier, Van Cleef та Hermes без мит: львівського митника затримали за схему "відкатів" при ввезенні ювелірки

Київ • УНН

 • 746 перегляди

Інспектора Львівської митниці затримали за вимагання 15 000 доларів США за безперешкодне ввезення ювелірних виробів брендів Cartier, Van Cleef та Hermes без сплати мит. Йому повідомлено про підозру та відсторонено від посади.

Саrtier, Van Cleef та Hermes без мит: львівського митника затримали за схему "відкатів" при ввезенні ювелірки

На кордоні викрили схему з "відкатами" за ввезеня ювелірних виробів відомих брендів "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes" без мит, затримано інспектора Львівської митниці, який отримав підозру і відсторонення від посади, повідомили у вівторок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, "державний інспектор відділу протидії незаконному переміщенню наркотиків і зброї управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці вимагав та одержав від жителя Львівщини 15 000 доларів США".

За цю суму службовець забезпечив безперешкодне ввезення з Республіки Польща ювелірних виробів відомих брендів без сплати митних платежів. Окрім цього, за попередньою інформацією, він також інструктував, як "приховати" цей товар від митного контролю при ввезенні в Україну. Зокрема, мова йшла про вироби "Саrtier", "Van Cleef" та "Hermes"

- повідомили у прокуратурі.

Розмір неправомірної вигоди, як вказано, становить 4% від фактичної вартості товарів, які перевозилися.

"Інспектора було затримано після отримання останньої частини "відкату" -  10 000 доларів США", - ідеться у повідомленні.

Під час обшуків, серед іншого, як зазначається, вилучено всю отриману перед затриманням неправомірну вигоду та частину попередньої – 1 600 доларів США.

Інспектору повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)

- повідомили у прокуратурі.

Наразі підозрюваного, як повідомляється, відсторонено він посади. Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

Замість штрафу: посадовиця Одеської митниці вимагала понад 270 тисяч гривень хабаря09.08.25, 19:42 • 6376 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Золото
Державний кордон України
Львівська область
Україна
Польща