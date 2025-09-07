Санкції призведуть російську економіку до "повного колапсу": США готові посилити тиск на росію за підтримки Європи
Київ • УНН
Скотт Бессент заявив про готовність посилити санкції проти росії, зокрема вторинні на нафту. Це можливо за солідарності європейських партнерів.
Міністр фінансів США Бессент заявив, що Сполучені Штати готові посилити санкційний тиск на росію, але для цього потрібна солідарність європейських партнерів. Він підкреслив, що нові вторинні санкції на російську нафту можуть знищити економіку рф, пише УНН із посиланням на допис журналіста The New York Times Алана Раппепорта.
Деталі
Ми готові посилити тиск на росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери наслідували нас
Також як вказано міністр фінансів США додав, що "подальші вторинні санкції та тарифи для країн, які купують російську нафту, призведуть російську економіку до повного колапсу та приведуть путіна за стіл переговорів".
