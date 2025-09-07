Санкції призведуть російську економіку до "повного колапсу": США готові посилити тиск на росію за підтримки Європи

$41.350.00
7 вересня, 06:34 • 12804 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 23496 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 44934 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 61175 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 90150 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 75881 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 51305 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 55302 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 73945 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36986 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49 • 90154 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 75883 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10 • 73946 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 53049 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 75533 перегляди
Санкції призведуть російську економіку до "повного колапсу": США готові посилити тиск на росію за підтримки Європи

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Скотт Бессент заявив про готовність посилити санкції проти росії, зокрема вторинні на нафту. Це можливо за солідарності європейських партнерів.

Санкції призведуть російську економіку до "повного колапсу": США готові посилити тиск на росію за підтримки Європи

Міністр фінансів США Бессент заявив, що Сполучені Штати готові посилити санкційний тиск на росію, але для цього потрібна солідарність європейських партнерів. Він підкреслив, що нові вторинні санкції на російську нафту можуть знищити економіку рф, пише УНН із посиланням на допис журналіста The New York Times Алана Раппепорта.

Деталі

Ми готові посилити тиск на росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери наслідували нас

- передав слова Бессента журналіст.

Також як вказано міністр фінансів США додав, що "подальші вторинні санкції та тарифи для країн, які купують російську нафту, призведуть російську економіку до повного колапсу та приведуть путіна за стіл переговорів".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні матиме страшні наслідки, якщо не припиниться. Він зазначив, що США допоможуть вирішити питання гарантій безпеки для України.

Трамп готує непублічний візит до Південної Кореї, де планує зустрітися з лідером Китаю07.09.25, 03:10 • 4366 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
Володимир Путін
The New York Times
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна