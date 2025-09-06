$41.350.02
5 вересня, 16:47 • 10123 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 17332 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 22442 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 19395 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 32060 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 39994 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 35052 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 63560 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 45968 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 57124 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
Війна в Україні закінчиться, інакше доведеться заплатити страшну ціну - Трамп

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні матиме страшні наслідки, якщо не припиниться. Він зазначив, що США допоможуть вирішити питання гарантій безпеки для України.

Війна в Україні закінчиться, інакше доведеться заплатити страшну ціну - Трамп

Якщо війна в Україні не припиниться, "доведеться заплатити страшну ціну". Про це під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

Він зазначив, що завершення війни в Україні виявилося складнішим, ніж він очікував. При цьому питання гарантій безпеки для України буде вирішене - і Сполучені Штати допоможуть у цьому.

Ми вирішимо це. Ми їм допоможемо. ... Ми щось зробимо із цим

- сказав Трамп.

Він наголосив, що Європа гратиме в цьому першочергову роль, оскільки "вони хочуть бути на перших позиціях та хочуть, щоб це скінчилося".

Нагадаємо

За інформацією Aviation Week, передача Україні від США першої пробної партії з 10 ракет ERAM очікується вже у жовтні цього року. Поставки боєприпасів збільшеної дальності не тільки відкривають новий канал постачання далекобійної зброї, а й представляють нову парадигму швидкості придбання, розробки та масового виробництва повітряних ракет для Пентагону.

Трамп перейменував Міністерство оборони США на Міністерство війни05.09.25, 23:33 • 1338 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна