Війна в Україні закінчиться, інакше доведеться заплатити страшну ціну - Трамп

Якщо війна в Україні не припиниться, "доведеться заплатити страшну ціну". Про це під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Він зазначив, що завершення війни в Україні виявилося складнішим, ніж він очікував. При цьому питання гарантій безпеки для України буде вирішене - і Сполучені Штати допоможуть у цьому.

Ми вирішимо це. Ми їм допоможемо. ... Ми щось зробимо із цим