Війна в Україні закінчиться, інакше доведеться заплатити страшну ціну - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні матиме страшні наслідки, якщо не припиниться. Він зазначив, що США допоможуть вирішити питання гарантій безпеки для України.
Якщо війна в Україні не припиниться, "доведеться заплатити страшну ціну". Про це під час спілкування з журналістами у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
Він зазначив, що завершення війни в Україні виявилося складнішим, ніж він очікував. При цьому питання гарантій безпеки для України буде вирішене - і Сполучені Штати допоможуть у цьому.
Ми вирішимо це. Ми їм допоможемо. ... Ми щось зробимо із цим
Він наголосив, що Європа гратиме в цьому першочергову роль, оскільки "вони хочуть бути на перших позиціях та хочуть, щоб це скінчилося".
Нагадаємо
За інформацією Aviation Week, передача Україні від США першої пробної партії з 10 ракет ERAM очікується вже у жовтні цього року. Поставки боєприпасів збільшеної дальності не тільки відкривають новий канал постачання далекобійної зброї, а й представляють нову парадигму швидкості придбання, розробки та масового виробництва повітряних ракет для Пентагону.
Трамп перейменував Міністерство оборони США на Міністерство війни05.09.25, 23:33 • 1338 переглядiв