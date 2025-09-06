Война в Украине закончится, иначе придется заплатить страшную цену - Трамп

Если война в Украине не прекратится, "придется заплатить страшную цену". Об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

Он отметил, что завершение войны в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. При этом вопрос гарантий безопасности для Украины будет решен - и Соединенные Штаты помогут в этом.

Мы решим это. Мы им поможем. ... Мы что-то сделаем с этим - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Европа будет играть в этом первоочередную роль, поскольку "они хотят быть на первых позициях и хотят, чтобы это закончилось".

Напомним

По информации Aviation Week, передача Украине от США первой пробной партии из 10 ракет ERAM ожидается уже в октябре этого года. Поставки боеприпасов увеличенной дальности не только открывают новый канал поставки дальнобойного оружия, но и представляют новую парадигму скорости приобретения, разработки и массового производства воздушных ракет для Пентагона.

