Война в Украине закончится, иначе придется заплатить страшную цену - Трамп

$41.350.02
48.130.07
ukenru
5 сентября, 16:47 • 10006 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 17063 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 22134 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 19177 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 31862 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 39929 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 35001 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 63474 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 45955 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 57101 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.2м/с
67%
755мм
Популярные новости
Зеленский встретился с Фицо в Ужгороде - СМИ5 сентября, 13:03 • 4450 просмотра
Принц Уильям планирует отстранить Гарри и Меган от монархии: «Они больше не вписываются в будущее»5 сентября, 13:14 • 5920 просмотра
Встреча Зеленского и Фицо завершилась - СМИ5 сентября, 14:18 • 12059 просмотра
Нардеп скрыл пять квартир и элитный внедорожник на 8 миллионов. САП подала иск в суд5 сентября, 15:32 • 5478 просмотра
Спецназ ВМС спас четырех украинских военных, которые более трех лет скрывались на оккупированных территорияхVideo19:05 • 8408 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 22134 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo5 сентября, 12:22 • 22118 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 46133 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 63474 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 45331 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Юлия Свириденко
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Словакия
Белый дом
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 32867 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 82495 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 31923 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 36577 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 37836 просмотра
Актуальное
Таймс
Financial Times
Фейковые новости
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М

Война в Украине закончится, иначе придется заплатить страшную цену - Трамп

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине будет иметь страшные последствия, если не прекратится. Он отметил, что США помогут решить вопрос гарантий безопасности для Украины.

Война в Украине закончится, иначе придется заплатить страшную цену - Трамп

Если война в Украине не прекратится, "придется заплатить страшную цену". Об этом во время общения с журналистами в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

Он отметил, что завершение войны в Украине оказалось сложнее, чем он ожидал. При этом вопрос гарантий безопасности для Украины будет решен - и Соединенные Штаты помогут в этом.

Мы решим это. Мы им поможем. ... Мы что-то сделаем с этим

- сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Европа будет играть в этом первоочередную роль, поскольку "они хотят быть на первых позициях и хотят, чтобы это закончилось".

Напомним

По информации Aviation Week, передача Украине от США первой пробной партии из 10 ракет ERAM ожидается уже в октябре этого года. Поставки боеприпасов увеличенной дальности не только открывают новый канал поставки дальнобойного оружия, но и представляют новую парадигму скорости приобретения, разработки и массового производства воздушных ракет для Пентагона.

Трамп переименовал Министерство обороны США в Министерство войны05.09.25, 23:33 • 1264 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Украина