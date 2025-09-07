Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы
Киев • УНН
Скотт Бессент заявил о готовности усилить санкции против россии, в том числе вторичные на нефть. Это возможно при солидарности европейских партнеров.
Министр финансов США Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы усилить санкционное давление на россию, но для этого нужна солидарность европейских партнеров. Он подчеркнул, что новые вторичные санкции на российскую нефть могут уничтожить экономику РФ, пишет УНН со ссылкой на сообщение журналиста The New York Times Алана Раппепорта.
Детали
Мы готовы усилить давление на россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали нашему примеру
Также, как указано, министр финансов США добавил, что "дальнейшие вторичные санкции и тарифы для стран, покупающих российскую нефть, приведут российскую экономику к полному коллапсу и приведут путина за стол переговоров".
Напомним
Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине будет иметь страшные последствия, если не прекратится. Он отметил, что США помогут решить вопрос гарантий безопасности для Украины.
