7 сентября, 06:34 • 12828 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 23552 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 44984 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 61208 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 90202 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 75917 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 51317 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 55315 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 73967 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 36987 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Скотт Бессент заявил о готовности усилить санкции против россии, в том числе вторичные на нефть. Это возможно при солидарности европейских партнеров.

Санкции приведут российскую экономику к "полному коллапсу": США готовы усилить давление на россию при поддержке Европы

Министр финансов США Бессент заявил, что Соединенные Штаты готовы усилить санкционное давление на россию, но для этого нужна солидарность европейских партнеров. Он подчеркнул, что новые вторичные санкции на российскую нефть могут уничтожить экономику РФ, пишет УНН со ссылкой на сообщение журналиста The New York Times Алана Раппепорта.

Детали

Мы готовы усилить давление на россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали нашему примеру

- передал слова Бессента журналист.

Также, как указано, министр финансов США добавил, что "дальнейшие вторичные санкции и тарифы для стран, покупающих российскую нефть, приведут российскую экономику к полному коллапсу и приведут путина за стол переговоров".

Напомним

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине будет иметь страшные последствия, если не прекратится. Он отметил, что США помогут решить вопрос гарантий безопасности для Украины.

Трамп готовит непубличный визит в Южную Корею, где планирует встретиться с лидером Китая07.09.25, 03:10 • 4366 просмотров

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Нью-Йорк Таймс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина