Санкції можуть зняти? Трамп зустрівся з лідером Сирії аль-Шараа в Саудівській Аравії: деталі

Президент США Дональд Трамп зустрівся в Саудівській Аравії з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.

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Зустріч відбулась перед візитом Трампа у Катар: до неї також долучились спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який приєднався до зустрічі телефоном.

Трамп закликав аль-Шараа підписати угоду з Ізраїлем, сприяти депортації з Сирії ісламістських радикалів, зокрема, палестинського походження та сприяти США у запобіганні відновленню впливу терористичної організації "Ісламська держава".

Також Трап заявив, що збирається зняти американські санкції з Сирії найближчим часом.

Довідка

Уряд США визнав Сирію державою-спонсором тероризму в 1979 році. На країну накладались американські санкції у 2004, а також у 2011 році після початку громадянської війни. Тодішній лідер Сирії Башар Асад розпочав репресії проти повстанців: у 2015 році на його боці виступила росія.

У грудні 2024 року режим Башара Асада впав під тиском повстанців. Сам диктатор разом з родиною втік до росії.

Нагадаємо

Лідер Сирії Ахмед аль-Шараа запропонував президенту США Дональду Трампу скасувати санкції в обмін на доступ до природних ресурсів країни та дозвіл на зведення Trump Tower в Дамаску.