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Санкции могут снять? Трамп встретился с лидером Сирии аль-Шараа в Саудовской Аравии: детали

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Дональд Трамп провел встречу с Ахмедом аль-Шараа, призвав его к соглашению с Израилем и содействию депортации радикалов. Трамп планирует снять санкции с Сирии.

Санкции могут снять? Трамп встретился с лидером Сирии аль-Шараа в Саудовской Аравии: детали

Президент США Дональд Трамп встретился в Саудовской Аравии с новым лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNBC.

Детали

Встреча состоялась перед визитом Трампа в Катар: к ней также присоединились наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который присоединился к встрече по телефону.

Трамп призвал аль-Шараа подписать соглашение с Израилем, способствовать депортации из Сирии исламистских радикалов, в частности, палестинского происхождения и способствовать США в предотвращении восстановления влияния террористической организации "Исламское государство".

Также Трап заявил, что собирается снять американские санкции с Сирии в ближайшее время.

Справка

Правительство США признало Сирию государством-спонсором терроризма в 1979 году. На страну накладывались американские санкции в 2004, а также в 2011 году после начала гражданской войны. Тогдашний лидер Сирии Башар Асад начал репрессии против повстанцев: в 2015 году на его стороне выступила россия.

В декабре 2024 года режим Башара Асада пал под давлением повстанцев. Сам диктатор вместе с семьей бежал в россию.

Напомним

Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа предложил президенту США Дональду Трампу отменить санкции в обмен на доступ к природным ресурсам страны и разрешение на возведение Trump Tower в Дамаске.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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