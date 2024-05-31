Саміт миру: президент Фінляндії та прем'єрка Данії підтвердили Зеленському свою участь
Київ • УНН
Президент Фінляндії Олександр Стубб і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підтвердили свою участь у першому Глобальному саміті миру під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Стокгольмі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив підготовку до першого Глобального саміту миру із президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, які підтвердили свою участь у саміті, пише УНН.
Провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом і Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен на полях саміту Україна – Північна Європа в Стокгольмі. Поінформував про ситуацію на полі бою та оборонні потреби нашої держави
З його слів, також обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру та "важливість якомога ширшої представленості на ньому країн світу".
"Дякую за підтвердження участі в саміті та всебічну допомогу Україні", - вказав Президент.
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