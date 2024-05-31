Саммит мира: президент Финляндии и премьер Дании подтвердили Зеленскому свое участие

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил подготовку к первому глобальному саммиту мира с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, которые подтвердили свое участие в саммите, пишет УНН.

Провел встречу с Президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен на полях саммита Украина – Северная Европа в Стокгольме. Проинформировал о ситуации на поле боя и оборонных потребностях нашего государства - написал Зеленский в Telegram.

По его словам, также обсудили подготовку к первому глобальному саммиту мира и "важность как можно более широкой представленности на нем стран мира".

"Спасибо за подтверждение участия в саммите и всестороннюю помощь Украине", - указал Президент.

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею