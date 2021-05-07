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Румунія не відчуває загрози від російської присутності у регіоні, вважає Чорне море "озером НАТО"

Румунія не відчуває загрози від російської присутності у регіоні, вважає Чорне море "озером НАТО"

Київ • УНН

 • 30586 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Румунія не відчуває загрози, але стурбована посиленням військової присутності Росії в регіоні. У той же час, влада країни каже, що завдяки Організації Північноатлантичного договору можна сказати що Чорне море “частково є ”озером“ НАТО”. Таку думку висловив в четвер міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску, передає УНН з посиланням на Actmedia.

Деталі

Відповідаючи на запитання, чи відчуває Румунія загрозу з боку військової присутності Росії в регіоні, яка зросла, Ауреску сказав, що країна не відчуває загрози.

“Румунія — союзник НАТО, частина Північноатлантичного союзу — найуспішнішого і сильного військового союзу в історії. Ми не відчуваємо загрози, але в той же час нас турбує, коли ми бачимо масове розгортання таких військ, таку демонстрацію військової сили в регіоні. Ми не можемо не поцікавитися, в чому причина цього, яку заклопотаність Росія хоче донести до нас, як союзників по НАТО в регіоні”, - сказав міністр.

Ауреску також запитали, “що може зробити НАТО, щоб Росія не перетворила Чорне море в ”російське озеро“. “Завдяки союзникам по НАТО Чорне море частково також є ”озером“ НАТО. Ми не можемо відмовитися від присутності в регіоні як члени Північноатлантичного союзу, і я думаю, що важливо продовжувати просувати наші цінності в регіоні”, - сказав дипломат.

За його словами, “для НАТО важливо продовжувати оборону і стримування в цьому районі, і, в той же час, затяжні конфлікти в цьому районі представляють загрозу для регіональної безпеки і за її межами”.

Водночас міністр відзначив, що його країна хоче “більше союзників в багатонаціональній бригаді Румунії”. Він також бачить необхідність згуртованості на східному фланзі Альянсу.

“Це необхідно, і ми повинні докласти більше зусиль для згуртування східного флангу. Ясно, що Росія бачить східний фланг як єдине ціле. І ми повинні дивитися на речі таким чином ”, - зазначив Ауреску.

З його слів, в регіоні є відповідна військово-морська присутність НАТО — але це не означає, що не потрібно робити більше.

“І я думаю, що важливо, щоб на саміті НАТО, в обговореннях, в яких ми обговорюємо майбутню стратегічну концепцію НАТО, було посилення компонентів стримування і оборони на східному фланзі, включаючи Чорне море, і на південному фланзі, це було б дуже актуально для Румунії і регіону, але також і для НАТО в цілому”, - зазначив Ауреску.

Контекст

Російська Федерація оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в районі Керченської протоки, яка з'єднує це море з Азовським, для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань. Захід реагував на це критично.

При цьому, за даними британських ЗМІ, у травні два кораблі ВМС Великої Британії відправляться в Чорне море - це було оголошено на тлі недавнього зростання напруженості між Росією і Україною. США раніше відмовилися відправляти сюди два кораблі, захід яких був запланований на кінець квітня - початок травня. Згодом США відправили сюди патрульний катер.

Тим часом, за повідомленням російських ЗМІ, російські військові заявили, що після навчань в окупованому Криму залишили в Чорному морі два великі десантні кораблі Північного флоту РФ — "Александр Отраковский" і "Кондопога".

Доповнення

У цьому місяці повинні пройти масштабні навчання НАТО Steadfast Defender, які збирають більше ніж 20 членів НАТО і партнерів з Північної Америки і Європи. Згідно із заявою Генсека Альянсу, війська будуть розгорнуті на суші і на морі, від Північної Америки до Чорноморського регіону.

Навчання проходять на тлі масштабного нарощування російської присутності біля кордонів України і в Чорноморському регіоні.

Так, згідно з даними західних ЗМІ, Росія відкликала лише кілька тисяч військовослужбовців від кордону з Україною, більша частина — близько 80 тисяч — залишається поблизу цієї ділянки.

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