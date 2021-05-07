Румыния не чувствует угрозы от российского присутствия в регионе, считает Черное море "озером НАТО"

Детали

Отвечая на вопрос, чувствует ли Румыния угрозу со стороны возросшего военного присутствия России в регионе, Ауреску сказал, что страна не чувствует угрозы.

“Румыния — союзник НАТО, часть Североатлантического союза — самого успешного и сильнейшего военного союза в истории. Мы не чувствуем угрозы, но в то же время нас беспокоит, когда мы видим массовое развертывание таких войск, такую демонстрацию военной силы в регионе. Мы не можем не задаться вопросом, в чем причина этого, какую озабоченность Россия хочет донести до нас, как союзников по НАТО в регионе”, — сказал министр.

Ауреску также спросили, “что может сделать НАТО, чтобы Россия не превратила Черное море в “российское озеро”.

“Благодаря союзникам по НАТО Черное море отчасти также является "озером“ НАТО. Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов Североатлантического союза, и я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе”, — сказал дипломат.

По его словам, “для НАТО важно продолжать оборону и сдерживание в этом районе, и, в то же время, затяжные конфликты в этом районе представляют угрозу для региональной безопасности и за ее пределами”.

В то же время, министр отметил, что его страна хочет “больше союзников в многонациональной бригаде в Румынии”.

Он также видит необходимость сплоченности на восточном фланге Альянса.

“Это необходимо, и мы должны приложить больше усилий для сплочения восточного фланга. Ясно, что Россия видит восточный фланг как единое целое. И мы должны смотреть на вещи таким образом”, — отметил Ауреску.

С его слов, в регионе имеется соответствующее военно-морское присутствие НАТО — но это не означает, что не нужно делать больше.

“И я думаю, что важно, чтобы на саммите НАТО, в обсуждениях, в которых мы обсуждаем будущую стратегическую концепцию НАТО, было усиление компонентов сдерживания и обороны на восточном фланге, включая Черное море и на южном фланге, это было бы очень актуально для Румынии и региона, но также и для НАТО в целом”, — отметил Ауреску.

Контекст

Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря, в районе Керченского пролива, который соединяет это море с Азовским, для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.

При этом, по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море - это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной. США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля - начало мая. Позже США отправили сюда патрульный катер.

Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ - "Александр Отраковский" и "Кондопога".

Дополнение

В этом месяце должны пройти масштабные учения НАТО Steadfast Defender, которые собирают более 20 членов НАТО и партнеров из Северной Америки и Европы. Согласно заявлению Генсека Альянса, войска будут развернуты на суше и на море, от Северной Америки до Черноморского региона.

Учения проходят на фоне масштабного наращивания российского присутствия у границ Украины и в Черноморском регионе.

Так, согласно данным западных СМИ, Россия отозвала лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, большая часть — около 80 000 — остается вблизи этого участка.