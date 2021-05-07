Румыния не чувствует угрозы от российского присутствия в регионе, считает Черное море "озером НАТО"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Румыния не чувствует угрозы, но обеспокоена усилением военного присутствия России в регионе. В то же время, власти страны говорит, что благодаря Организации Североатлантического договора можно сказать, что Черное море "частично является "озером" НАТО". Такое мнение высказал в четверг министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, передает УНН со ссылкой на Actmedia.
Детали
Отвечая на вопрос, чувствует ли Румыния угрозу со стороны возросшего военного присутствия России в регионе, Ауреску сказал, что страна не чувствует угрозы.
“Румыния — союзник НАТО, часть Североатлантического союза — самого успешного и сильнейшего военного союза в истории. Мы не чувствуем угрозы, но в то же время нас беспокоит, когда мы видим массовое развертывание таких войск, такую демонстрацию военной силы в регионе. Мы не можем не задаться вопросом, в чем причина этого, какую озабоченность Россия хочет донести до нас, как союзников по НАТО в регионе”, — сказал министр.
Ауреску также спросили, “что может сделать НАТО, чтобы Россия не превратила Черное море в “российское озеро”.
“Благодаря союзникам по НАТО Черное море отчасти также является "озером“ НАТО. Мы не можем отказаться от присутствия в регионе в качестве членов Североатлантического союза, и я думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе”, — сказал дипломат.
По его словам, “для НАТО важно продолжать оборону и сдерживание в этом районе, и, в то же время, затяжные конфликты в этом районе представляют угрозу для региональной безопасности и за ее пределами”.
В то же время, министр отметил, что его страна хочет “больше союзников в многонациональной бригаде в Румынии”.
Он также видит необходимость сплоченности на восточном фланге Альянса.
“Это необходимо, и мы должны приложить больше усилий для сплочения восточного фланга. Ясно, что Россия видит восточный фланг как единое целое. И мы должны смотреть на вещи таким образом”, — отметил Ауреску.
С его слов, в регионе имеется соответствующее военно-морское присутствие НАТО — но это не означает, что не нужно делать больше.
“И я думаю, что важно, чтобы на саммите НАТО, в обсуждениях, в которых мы обсуждаем будущую стратегическую концепцию НАТО, было усиление компонентов сдерживания и обороны на восточном фланге, включая Черное море и на южном фланге, это было бы очень актуально для Румынии и региона, но также и для НАТО в целом”, — отметил Ауреску.
Контекст
Российская Федерация объявила о закрытии до октября 2021 года части акватории Черного моря, в районе Керченского пролива, который соединяет это море с Азовским, для военных кораблей и государственных судов других стран под предлогом военных учений. Запад реагировал на это критично.
При этом, по данным британских СМИ, в мае два корабля ВМС Великобритании отправятся в Черное море - это было объявлено на фоне недавнего роста напряженности между Россией и Украиной. США ранее отказались отправлять сюда два корабля, заход которых был запланирован на конец апреля - начало мая. Позже США отправили сюда патрульный катер.
Между тем, по сообщению российских СМИ, российские военные заявили, что после учений в оккупированном Крыму оставили в Черном море два больших десантных корабля Северного флота РФ - "Александр Отраковский" и "Кондопога".
Дополнение
В этом месяце должны пройти масштабные учения НАТО Steadfast Defender, которые собирают более 20 членов НАТО и партнеров из Северной Америки и Европы. Согласно заявлению Генсека Альянса, войска будут развернуты на суше и на море, от Северной Америки до Черноморского региона.
Учения проходят на фоне масштабного наращивания российского присутствия у границ Украины и в Черноморском регионе.
Так, согласно данным западных СМИ, Россия отозвала лишь несколько тысяч военнослужащих от границы с Украиной, большая часть — около 80 000 — остается вблизи этого участка.