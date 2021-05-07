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НАТО проведет масштабные учения Steadfast Defender с 9 тыс. военных

НАТО проведет масштабные учения Steadfast Defender с 9 тыс. военных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В этом месяце начинаются учения НАТО Steadfast Defender, которые собирают более 20 членов НАТО и партнеров из Северной Америки и Европы. Об этом говорится на сайте НАТО, пишет УНН.

Цитата

“Обучение Steadfast Defender проверят готовность и военную мобильность НАТО — силы будут дислоцироваться по суше и морю, начиная от Северной Америки до Черноморского региона и у побережья Португалии. Имея более 9000 военнослужащих, обучение демонстрирует, что НАТО возможности и решимость защитить всех членов от любой угрозы”, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Детали

Первый этап программы учений сосредоточен на быстром подкреплении европейских союзников НАТО североамериканскими силами. Этот этап возглавляет Объединенное командование вооруженных сил Норфолк, и он будет включать морские учения в реальном времени с примерно 5000 военнослужащими и 18 кораблями, включая британскую ударную группу Великобритании во главе с королевой военнослужащих Елизаветой.

Между тем настольная часть учений примет участие в немецком Ульме. Это позволит обучать и проверять способность нового Общего командования поддержки и обеспечения возможности координировать быстрое движение союзных сил и техники через европейские границы. В этой части учений будет задействовано около 300 человек. В конце мая состоится ежегодный Благородный скачок НАТО под зонтиком Steadfast Defender. После этого в Румынию будет развернута Объединенная рабочая группа по очень высокой готовностью (VJTF) во главе с Турцией. Будет привлечено около 4000 военнослужащих из 12 стран. В регионе также пройдут другие связанные с этим обучения.

В учениях примут участие Албания, Болгария, Канада, Дания, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Латвия, Черногория, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Турция, Великобритания, США и партнеры по НАТО Финляндия и Швеция .

Дополнение

Steadfast Defender станет первым масштабным испытанием адаптированной структуры командования НАТО с участием двух новых командований НАТО — Объединенного командования поддержки и обеспечения, базирующейся в Ульме, Германия и Объединенного командования сил Норфолк, базирующейся в США.

Напомним

Военные учения НАТО Defender Europe 21 стартовали с участием 27 стран мира.

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