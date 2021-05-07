НАТО проведе масштабні навчання Steadfast Defender з 9 тис. військових

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“Навчання Steadfast Defender перевірять готовність і військову мобільність НАТО — сили будуть дислокуватися по суші та морю, аж від Північної Америки до Чорноморського регіону та біля узбережжя Португалії. Маючи понад 9000 військовослужбовців, навчання демонструє, що НАТО має можливості та рішучість захистити всіх членів Альянсу від будь-якої загрози”, — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Деталі

Перший етап програми навчань зосереджений на швидкому підкріпленні європейських союзників НАТО північноамериканськими силами. Цей етап очолює Об’єднане командування збройних сил Норфолк, і він включатиме морські навчання в реальному часі з приблизно 5000 військовослужбовцями та 18 кораблями, включаючи британську ударну групу Великобританії на чолі з королевою військовослужбовців Єлизаветою.

Тим часом настільна частина навчань візьме участь в німецькому Ульмі. Це дозволить навчати та перевіряти здатність нового Спільного командування підтримки та забезпечення спроможності координувати швидкий рух союзних сил та техніки через європейські кордони. У цій частині навчань буде задіяно близько 300 чоловік. Наприкінці травня відбудеться щорічний Благородний стрибок НАТО під парасолькою Steadfast Defender. Після цього в Румунію буде розгорнута Об’єднана робоча група з дуже високою готовністю (VJTF) на чолі з Туреччиною. Буде залучено близько 4000 військовослужбовців з 12 країн. В регіоні також відбуватимуться інші пов’язані з цим навчання.

У навчаннях візьмуть участь Албанія, Болгарія, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Латвія, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Туреччина, Великобританія, США та партнери з НАТО Фінляндія та Швеція.

Доповнення

Steadfast Defender стане першим масштабним випробуванням адаптованої структури командування НАТО за участю двох нових командувань НАТО — Об’єднаного командування підтримки та забезпечення, що базується в Ульмі, Німеччина, та Об’єднаного командування сил Норфолк, що базується в США.

Нагадаємо

Військові навчання НАТО Defender Europe 21 стартували за участю 27 країн світу.