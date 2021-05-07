НАТО проведе масштабні навчання Steadfast Defender з 9 тис. військових

ukru
Ексклюзив
10:51 • 33837 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 57083 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 121459 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 163344 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 240030 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181882 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175522 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188305 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155096 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160249 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 103415 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 101796 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 115554 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 80703 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 105052 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 240030 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 193326 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 288742 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 284018 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 410720 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 85841 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 91945 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87682 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109164 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118514 перегляди
Актуальне
НАТО проведе масштабні навчання Steadfast Defender з 9 тис. військових

НАТО проведе масштабні навчання Steadfast Defender з 9 тис. військових

Київ • УНН

 • 19830 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Цього місяця розпочинаються навчання НАТО Steadfast Defender, які збирають понад 20 членів НАТО та партнерів з Північної Америки та Європи. Про це йдеться на сайті НАТО, пише УНН.

Цитата

“Навчання Steadfast Defender перевірять готовність і військову мобільність НАТО — сили будуть дислокуватися по суші та морю, аж від Північної Америки до Чорноморського регіону та біля узбережжя Португалії. Маючи понад 9000 військовослужбовців, навчання демонструє, що НАТО має можливості та рішучість захистити всіх членів Альянсу від будь-якої загрози”, — заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Деталі

Перший етап програми навчань зосереджений на швидкому підкріпленні європейських союзників НАТО північноамериканськими силами. Цей етап очолює Об’єднане командування збройних сил Норфолк, і він включатиме морські навчання в реальному часі з приблизно 5000 військовослужбовцями та 18 кораблями, включаючи британську ударну групу Великобританії на чолі з королевою військовослужбовців Єлизаветою.

Тим часом настільна частина навчань візьме участь в німецькому Ульмі. Це дозволить навчати та перевіряти здатність нового Спільного командування підтримки та забезпечення спроможності координувати швидкий рух союзних сил та техніки через європейські кордони. У цій частині навчань буде задіяно близько 300 чоловік. Наприкінці травня відбудеться щорічний Благородний стрибок НАТО під парасолькою Steadfast Defender. Після цього в Румунію буде розгорнута Об’єднана робоча група з дуже високою готовністю (VJTF) на чолі з Туреччиною. Буде залучено близько 4000 військовослужбовців з 12 країн. В регіоні також відбуватимуться інші пов’язані з цим навчання.

У навчаннях візьмуть участь Албанія, Болгарія, Канада, Данія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Латвія, Чорногорія, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Туреччина, Великобританія, США та партнери з НАТО Фінляндія та Швеція.

Доповнення

Steadfast Defender стане першим масштабним випробуванням адаптованої структури командування НАТО за участю двох нових командувань НАТО — Об’єднаного командування підтримки та забезпечення, що базується в Ульмі, Німеччина, та Об’єднаного командування сил Норфолк, що базується в США.

Нагадаємо

Військові навчання НАТО Defender Europe 21 стартували за участю 27 країн світу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами