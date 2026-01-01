$42.350.03
49.790.06
ukenru
11:27 • 3534 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 5754 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 5916 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 76434 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 93967 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 37380 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 37225 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33036 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 26985 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 28708 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
Рух транспорту ускладнено на вулиці Олени Теліги в Києві через ДТП

Київ • УНН

 • 20 перегляди

У Києві на вулиці Олени Теліги ускладнено рух транспорту в напрямку станції метро "Шулявська" через ДТП. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Рух транспорту ускладнено на вулиці Олени Теліги в Києві через ДТП

У Києві через ДТП на вулиці Олени Теліги ускладнений рух транспорту в напрямку станції метро "Шулявська". Про це повідомляє УНН з посиланням на столичну патрульну поліцію.

Нагадаємо

Водіїв транспортних засобів просять врахувати це під час планування маршруту своєї поїздки.

Додатково

Вулиця Олени Теліги розташована Подільському та Шевченківському районах на заході столиці України. Вона пролягає від Дегтярівської вулиці до проспекту Степана Бандери і Новокостянтинівської вулиці.

Ця вулиця є частиною Малої окружної дороги, яка проходить всередині міста, більшою частиною в межах міської забудови.

Нагадаємо

За даними столичної поліції, у ніч з 31 грудня на 1 січня не було зафіксовано грубих порушень громадського порядку.

Водночас поліція Києва опублікувала добірку курйозних викликів, що надійшли на лінію 102.

Євген Устименко

СуспільствоКиївПодії
Новий рік
Дорожньо-транспортна пригода
Київ