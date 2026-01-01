Рух транспорту ускладнено на вулиці Олени Теліги в Києві через ДТП

У Києві через ДТП на вулиці Олени Теліги ускладнений рух транспорту в напрямку станції метро "Шулявська". Про це повідомляє УНН з посиланням на столичну патрульну поліцію.

Водіїв транспортних засобів просять врахувати це під час планування маршруту своєї поїздки.

Вулиця Олени Теліги розташована Подільському та Шевченківському районах на заході столиці України. Вона пролягає від Дегтярівської вулиці до проспекту Степана Бандери і Новокостянтинівської вулиці.

Ця вулиця є частиною Малої окружної дороги, яка проходить всередині міста, більшою частиною в межах міської забудови.

Нагадаємо

За даними столичної поліції, у ніч з 31 грудня на 1 січня не було зафіксовано грубих порушень громадського порядку.

Водночас поліція Києва опублікувала добірку курйозних викликів, що надійшли на лінію 102.