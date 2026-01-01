Движение транспорта затруднено на улице Елены Телиги в Киеве из-за ДТП

$42.350.03
13:04 • 516 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 4464 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 6868 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 6894 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 78065 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 95691 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 37728 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 37474 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33165 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27062 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 13031 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 12236 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 48114 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 10467 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo08:12 • 5600 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 5058 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 47424 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 85051 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 83171 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Олег Синегубов
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Харьков
Сумская область
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 1274 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 18674 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 20442 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 47424 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 21021 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Тор
MIM-104 Patriot

Движение транспорта затруднено на улице Елены Телиги в Киеве из-за ДТП

Киев • УНН

 • 392 просмотра

В Киеве на улице Елены Телиги затруднено движение транспорта в направлении станции метро "Шулявская" из-за ДТП. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.

Движение транспорта затруднено на улице Елены Телиги в Киеве из-за ДТП

В Киеве из-за ДТП на улице Елены Телиги затруднено движение транспорта в направлении станции метро "Шулявская". Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичную патрульную полицию.

Напомним

Водителей транспортных средств просят учесть это при планировании маршрута своей поездки.

Дополнительно

Улица Елены Телиги расположена в Подольском и Шевченковском районах на западе столицы Украины. Она пролегает от Дегтяревской улицы до проспекта Степана Бандеры и Новоконстантиновской улицы.

Эта улица является частью Малой окружной дороги, которая проходит внутри города, большей частью в пределах городской застройки.

Напомним

По данным столичной полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января не было зафиксировано грубых нарушений общественного порядка.

В то же время полиция Киева опубликовала подборку курьезных вызовов, поступивших на линию 102.

Евгений Устименко

ОбществоКиевПроисшествия
Новый год
Дорожно-транспортное происшествие
Киев