Движение транспорта затруднено на улице Елены Телиги в Киеве из-за ДТП

В Киеве из-за ДТП на улице Елены Телиги затруднено движение транспорта в направлении станции метро "Шулявская". Об этом сообщает УНН со ссылкой на столичную патрульную полицию.

Водителей транспортных средств просят учесть это при планировании маршрута своей поездки.

Улица Елены Телиги расположена в Подольском и Шевченковском районах на западе столицы Украины. Она пролегает от Дегтяревской улицы до проспекта Степана Бандеры и Новоконстантиновской улицы.

Эта улица является частью Малой окружной дороги, которая проходит внутри города, большей частью в пределах городской застройки.

