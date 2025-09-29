Розвідка оприлюднила імена російських офіцерів, причетних до ракетних ударів по Україні

Головне управління розвідки ідентифікувало та оприлюднило імена російських командирів, причетних до масованих ракетних атак по цивільній інфраструктурі України. До переліку внесено 13 представників командного складу дальньої авіації рф, які організовували пуски ракет по лікарнях, школах та житлових будинках. Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.

ГУР публікує оновлені дані про тринадцять осіб з-поміж командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил зс рф, причетних до планування та організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України

Серед них:

Воєнна розвідка публікує інформацію про місця проживання та реєстрації вказаних осіб, їхні номери телефонів, дані електронної пошти, індивідуальні податкові номери та номери полісів держстрахування.

Ідентифікація осіб з-поміж командного складу повітряно-космічних сил зс рф, які відповідали за планування та організацію пусків крилатих і аеробалістичних ракет проти українських міст, – один із пріоритетних напрямів роботи ГУР

Здобуті матеріали спрямовуються до національних та міжнародних механізмів правосуддя для притягнення винних до відповідальності.

Загалом за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано:

Ці удари спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів