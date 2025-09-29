$41.480.01
Розвідка оприлюднила імена російських офіцерів, причетних до ракетних ударів по Україні

Київ • УНН

 • 378 перегляди

Головне управління розвідки ідентифікувало 13 російських командирів, відповідальних за ракетні атаки на цивільну інфраструктуру України.

Розвідка оприлюднила імена російських офіцерів, причетних до ракетних ударів по Україні

Головне управління розвідки ідентифікувало та оприлюднило імена російських командирів, причетних до масованих ракетних атак по цивільній інфраструктурі України. До переліку внесено 13 представників командного складу дальньої авіації рф, які організовували пуски ракет по лікарнях, школах та житлових будинках. Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.

ГУР публікує оновлені дані про тринадцять осіб з-поміж командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил зс рф, причетних до планування та організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України

- йдеться у повідомленні.

Серед них:

  • генерал-лейтенант кобилаш сєргєй івановіч – командувач військово-повітряних сил – заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил зс рф;
    • генерал-майор кувалдін сергєй гєннадієвіч – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф;
      • полковник шевєль сєргєй вікторовіч – начальник штабу – перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф;
        • генерал-майор пчєла олєг владіміровіч – заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф.

          Воєнна розвідка публікує інформацію про місця проживання та реєстрації вказаних осіб, їхні номери телефонів, дані електронної пошти, індивідуальні податкові номери та номери полісів держстрахування.

          Ідентифікація осіб з-поміж командного складу повітряно-космічних сил зс рф, які відповідали за планування та організацію пусків крилатих і аеробалістичних ракет проти українських міст, – один із пріоритетних напрямів роботи ГУР

          - зазначили у розвідці.

          Здобуті матеріали спрямовуються до національних та міжнародних механізмів правосуддя для притягнення винних до відповідальності.

          Загалом за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано:

          • 2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;
            • 321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;
              • 171 запуск аеробалістичних ракет «кінджал» з літаків МіГ-31К/І.

                Ці удари спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів

                - резюмували у ГУР.

                Ольга Розгон

