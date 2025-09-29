Разведка обнародовала имена российских офицеров, причастных к ракетным ударам по Украине
Киев • УНН
Главное управление разведки идентифицировало 13 российских командиров, ответственных за ракетные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.
Главное управление разведки идентифицировало и обнародовало имена российских командиров, причастных к массированным ракетным атакам по гражданской инфраструктуре Украины. В перечень внесены 13 представителей командного состава дальней авиации РФ, которые организовывали пуски ракет по больницам, школам и жилым домам. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.
ГУР публикует обновленные данные о тринадцати лицах из командного состава дальней авиации воздушно-космических сил ВС РФ, причастных к планированию и организации ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины
Среди них:
- генерал-лейтенант Кобылаш Сергей Иванович – командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами ВС РФ;
- генерал-майор Кувалдин Сергей Геннадиевич – командующий дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ;
- полковник Шевель Сергей Викторович – начальник штаба – первый заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ;
- генерал-майор Пчела Олег Владимирович – заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ.
Военная разведка публикует информацию о местах проживания и регистрации указанных лиц, их номера телефонов, данные электронной почты, индивидуальные налоговые номера и номера полисов госстрахования.
Идентификация лиц из командного состава воздушно-космических сил ВС рф, которые отвечали за планирование и организацию пусков крылатых и аэробаллистических ракет против украинских городов, – одно из приоритетных направлений работы ГУР
Полученные материалы направляются в национальные и международные механизмы правосудия для привлечения виновных к ответственности.
Всего за период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2025 года зафиксировано:
- 2 354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160;
- 321 пуск крылатых ракет Х-22/Х-32 с самолетов Ту-22М3;
- 171 запуск аэробаллистических ракет «Кинжал» с самолетов МиГ-31К/И.
Эти удары направлялись по гражданской инфраструктуре: больницам и роддомам, учебным заведениям, многоквартирным жилым домам, электростанциям. В результате ракетного террора погибли и получили ранения тысячи мирных граждан, нанесены масштабные разрушения гражданских объектов