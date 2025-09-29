Разведка обнародовала имена российских офицеров, причастных к ракетным ударам по Украине

Главное управление разведки идентифицировало и обнародовало имена российских командиров, причастных к массированным ракетным атакам по гражданской инфраструктуре Украины. В перечень внесены 13 представителей командного состава дальней авиации РФ, которые организовывали пуски ракет по больницам, школам и жилым домам. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.

ГУР публикует обновленные данные о тринадцати лицах из командного состава дальней авиации воздушно-космических сил ВС РФ, причастных к планированию и организации ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины

Среди них:

Военная разведка публикует информацию о местах проживания и регистрации указанных лиц, их номера телефонов, данные электронной почты, индивидуальные налоговые номера и номера полисов госстрахования.

Идентификация лиц из командного состава воздушно-космических сил ВС рф, которые отвечали за планирование и организацию пусков крылатых и аэробаллистических ракет против украинских городов, – одно из приоритетных направлений работы ГУР

Полученные материалы направляются в национальные и международные механизмы правосудия для привлечения виновных к ответственности.

Всего за период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2025 года зафиксировано:

Эти удары направлялись по гражданской инфраструктуре: больницам и роддомам, учебным заведениям, многоквартирным жилым домам, электростанциям. В результате ракетного террора погибли и получили ранения тысячи мирных граждан, нанесены масштабные разрушения гражданских объектов