13:55
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
12:39
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
11:33
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Разведка обнародовала имена российских офицеров, причастных к ракетным ударам по Украине

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Главное управление разведки идентифицировало 13 российских командиров, ответственных за ракетные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины.

Разведка обнародовала имена российских офицеров, причастных к ракетным ударам по Украине

Главное управление разведки идентифицировало и обнародовало имена российских командиров, причастных к массированным ракетным атакам по гражданской инфраструктуре Украины. В перечень внесены 13 представителей командного состава дальней авиации РФ, которые организовывали пуски ракет по больницам, школам и жилым домам. Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.

ГУР публикует обновленные данные о тринадцати лицах из командного состава дальней авиации воздушно-космических сил ВС РФ, причастных к планированию и организации ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины

- говорится в сообщении.

Среди них:

  • генерал-лейтенант Кобылаш Сергей Иванович – командующий военно-воздушными силами – заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами ВС РФ;
    • генерал-майор Кувалдин Сергей Геннадиевич – командующий дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ;
      • полковник Шевель Сергей Викторович – начальник штаба – первый заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ;
        • генерал-майор Пчела Олег Владимирович – заместитель командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил ВС РФ.

          Военная разведка публикует информацию о местах проживания и регистрации указанных лиц, их номера телефонов, данные электронной почты, индивидуальные налоговые номера и номера полисов госстрахования.

          Идентификация лиц из командного состава воздушно-космических сил ВС рф, которые отвечали за планирование и организацию пусков крылатых и аэробаллистических ракет против украинских городов, – одно из приоритетных направлений работы ГУР

          - отметили в разведке.

          Полученные материалы направляются в национальные и международные механизмы правосудия для привлечения виновных к ответственности.

          Всего за период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2025 года зафиксировано:

          • 2 354 пуска ракет типа Х-555/Х-101/Х-55СМ с самолетов Ту-95МС и Ту-160;
            • 321 пуск крылатых ракет Х-22/Х-32 с самолетов Ту-22М3;
              • 171 запуск аэробаллистических ракет «Кинжал» с самолетов МиГ-31К/И.

                Эти удары направлялись по гражданской инфраструктуре: больницам и роддомам, учебным заведениям, многоквартирным жилым домам, электростанциям. В результате ракетного террора погибли и получили ранения тысячи мирных граждан, нанесены масштабные разрушения гражданских объектов

                - резюмировали в ГУР.

                Ольга Розгон

