Розвідка НАТО підозрює росію у розробці зброї для атаки супутників Starlink Ілона Маска - ЗМІ

Дві розвідувальні служби НАТО вважають, що росія працює над новою протисупутниковою зброєю, здатною атакувати Starlink. Вона може формувати орбітальні "хмари" уламків, які потенційно виводять супутники з ладу та становлять загрозу для інших космічних систем.