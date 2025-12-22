Розвідка НАТО підозрює росію у розробці зброї для атаки супутників Starlink Ілона Маска - ЗМІ

$42.250.09
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 20951 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 34559 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 38601 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 45659 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 41052 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 50486 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 73091 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 91075 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 46051 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 15484 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 13748 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 19639 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду03:48 • 21969 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 19139 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 34649 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 57290 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 91077 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 128307 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 96606 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 5154 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 4534 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 22852 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 24211 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 36118 перегляди
Розвідка НАТО підозрює росію у розробці зброї для атаки супутників Starlink Ілона Маска - ЗМІ

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Дві розвідувальні служби НАТО вважають, що росія працює над новою протисупутниковою зброєю, здатною атакувати Starlink. Вона може формувати орбітальні "хмари" уламків, які потенційно виводять супутники з ладу та становлять загрозу для інших космічних систем.

Розвідка НАТО підозрює росію у розробці зброї для атаки супутників Starlink Ілона Маска - ЗМІ

Дві розвідувальні служби країн НАТО підозрюють, що росія розробляє нову протисупутникову зброю, здатну атакувати супутникову групу Ілона Маска Starlink за допомогою руйнівних орбітальних "хмар" уламків, з метою стримування західної переваги у космосі, яка допомагає Україні на полі бою. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

За даними розвідки, які стали доступними для видання, так звана зброя ефекту "зони" мала б засипати орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних гранул, потенційно виводячи з ладу одночасно кілька супутників, але при цьому створюючи ризик катастрофічного побічного ушкодження інших орбітальних систем.

Аналітики, які не бачили результатів дослідження, сумніваються, що така зброя може працювати, не спричиняючи неконтрольованого хаосу в космосі для компаній та країн, включаючи росію та її союзника Китай, які покладаються на тисячі орбітальних супутників для зв'язку, оборони та інших життєво важливих потреб.

Естонія виділяє Україні 3,5 млн євро на придбання систем Starlink у рамках ІТ-коаліції15.11.25, 12:48 • 4681 перегляд

Такі наслідки, включаючи ризики для власних космічних систем, можуть відштовхнути москву від розгортання або використання такої зброї, кажуть аналітики.

"Я не вірю в це. Ну, справді не вірю", — сказала Вікторія Самсон, спеціалістка з космічної безпеки Фонду безпечного світу, яка очолює щорічне дослідження протисупутникових систем, проведене неурядовою організацією з Колорадо. "Чесно кажучи, я була б дуже здивована, якби вони зробили щось подібне".

росія адаптувала FPV-дрон "Молнія" для розвідки, встановивши Starlink та камеру - ГУР22.12.25, 10:30 • 1502 перегляди

Ольга Розгон

