Розвідка НАТО підозрює росію у розробці зброї для атаки супутників Starlink Ілона Маска - ЗМІ
Київ • УНН
Дві розвідувальні служби НАТО вважають, що росія працює над новою протисупутниковою зброєю, здатною атакувати Starlink. Вона може формувати орбітальні "хмари" уламків, які потенційно виводять супутники з ладу та становлять загрозу для інших космічних систем.
Дві розвідувальні служби країн НАТО підозрюють, що росія розробляє нову протисупутникову зброю, здатну атакувати супутникову групу Ілона Маска Starlink за допомогою руйнівних орбітальних "хмар" уламків, з метою стримування західної переваги у космосі, яка допомагає Україні на полі бою. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
За даними розвідки, які стали доступними для видання, так звана зброя ефекту "зони" мала б засипати орбіти Starlink сотнями тисяч високощільних гранул, потенційно виводячи з ладу одночасно кілька супутників, але при цьому створюючи ризик катастрофічного побічного ушкодження інших орбітальних систем.
Аналітики, які не бачили результатів дослідження, сумніваються, що така зброя може працювати, не спричиняючи неконтрольованого хаосу в космосі для компаній та країн, включаючи росію та її союзника Китай, які покладаються на тисячі орбітальних супутників для зв'язку, оборони та інших життєво важливих потреб.
Естонія виділяє Україні 3,5 млн євро на придбання систем Starlink у рамках ІТ-коаліції15.11.25, 12:48 • 4681 перегляд
Такі наслідки, включаючи ризики для власних космічних систем, можуть відштовхнути москву від розгортання або використання такої зброї, кажуть аналітики.
"Я не вірю в це. Ну, справді не вірю", — сказала Вікторія Самсон, спеціалістка з космічної безпеки Фонду безпечного світу, яка очолює щорічне дослідження протисупутникових систем, проведене неурядовою організацією з Колорадо. "Чесно кажучи, я була б дуже здивована, якби вони зробили щось подібне".
росія адаптувала FPV-дрон "Молнія" для розвідки, встановивши Starlink та камеру - ГУР22.12.25, 10:30 • 1502 перегляди