Разведка НАТО подозревает россию в разработке оружия для атаки спутников Starlink Илона Маска - СМИ

$42.250.09
49.470.12
ukenru
07:25 • 7928 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25 • 21326 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13 • 34930 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 38961 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 45950 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 41205 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 50626 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 73133 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 91379 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 46067 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
87%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос22 декабря, 01:43 • 15736 просмотра
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $438022 декабря, 02:28 • 14012 просмотра
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа22 декабря, 02:55 • 19893 просмотра
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду03:48 • 22225 просмотра
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 19398 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 34940 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 57576 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 91379 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 128614 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 96883 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Тим Уолз
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Житомирская область
Китай
Европа
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto07:59 • 5444 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет07:57 • 4794 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 22965 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 24323 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 36221 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Сухой Су-30

Разведка НАТО подозревает россию в разработке оружия для атаки спутников Starlink Илона Маска - СМИ

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Две разведывательные службы НАТО считают, что россия работает над новым противоспутниковым оружием, способным атаковать Starlink. Оно может формировать орбитальные "облака" обломков, которые потенциально выводят спутники из строя и представляют угрозу для других космических систем.

Разведка НАТО подозревает россию в разработке оружия для атаки спутников Starlink Илона Маска - СМИ

Две разведывательные службы стран НАТО подозревают, что Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие, способное атаковать спутниковую группировку Илона Маска Starlink с помощью разрушительных орбитальных "облаков" обломков, с целью сдерживания западного превосходства в космосе, которое помогает Украине на поле боя. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным разведки, которые стали доступны для издания, так называемое оружие эффекта "зоны" должно было бы засыпать орбиты Starlink сотнями тысяч высокоплотных гранул, потенциально выводя из строя одновременно несколько спутников, но при этом создавая риск катастрофического побочного повреждения других орбитальных систем.

Аналитики, не видевшие результатов исследования, сомневаются, что такое оружие может работать, не вызывая неконтролируемого хаоса в космосе для компаний и стран, включая Россию и ее союзника Китай, которые полагаются на тысячи орбитальных спутников для связи, обороны и других жизненно важных нужд.

Эстония выделяет Украине 3,5 млн евро на приобретение систем Starlink в рамках ИТ-коалиции15.11.25, 12:48 • 4681 просмотр

Такие последствия, включая риски для собственных космических систем, могут оттолкнуть Москву от развертывания или использования такого оружия, говорят аналитики.

"Я не верю в это. Ну, действительно не верю", — сказала Виктория Самсон, специалистка по космической безопасности Фонда безопасного мира, которая возглавляет ежегодное исследование противоспутниковых систем, проведенное неправительственной организацией из Колорадо. "Честно говоря, я была бы очень удивлена, если бы они сделали что-то подобное".

россия адаптировала FPV-дрон "Молния" для разведки, установив Starlink и камеру - ГУР22.12.25, 10:30 • 1566 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Война в Украине
Старлинк
Ассошиэйтед Пресс
НАТО
Илон Маск
Китай
Украина