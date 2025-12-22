Разведка НАТО подозревает россию в разработке оружия для атаки спутников Starlink Илона Маска - СМИ
Две разведывательные службы НАТО считают, что россия работает над новым противоспутниковым оружием, способным атаковать Starlink. Оно может формировать орбитальные "облака" обломков, которые потенциально выводят спутники из строя и представляют угрозу для других космических систем.
Две разведывательные службы стран НАТО подозревают, что Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие, способное атаковать спутниковую группировку Илона Маска Starlink с помощью разрушительных орбитальных "облаков" обломков, с целью сдерживания западного превосходства в космосе, которое помогает Украине на поле боя. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
По данным разведки, которые стали доступны для издания, так называемое оружие эффекта "зоны" должно было бы засыпать орбиты Starlink сотнями тысяч высокоплотных гранул, потенциально выводя из строя одновременно несколько спутников, но при этом создавая риск катастрофического побочного повреждения других орбитальных систем.
Аналитики, не видевшие результатов исследования, сомневаются, что такое оружие может работать, не вызывая неконтролируемого хаоса в космосе для компаний и стран, включая Россию и ее союзника Китай, которые полагаются на тысячи орбитальных спутников для связи, обороны и других жизненно важных нужд.
Такие последствия, включая риски для собственных космических систем, могут оттолкнуть Москву от развертывания или использования такого оружия, говорят аналитики.
"Я не верю в это. Ну, действительно не верю", — сказала Виктория Самсон, специалистка по космической безопасности Фонда безопасного мира, которая возглавляет ежегодное исследование противоспутниковых систем, проведенное неправительственной организацией из Колорадо. "Честно говоря, я была бы очень удивлена, если бы они сделали что-то подобное".
