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Розслідування справи Тупицького завершено

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Правоохоронцями завершено досудове розслідування стосовно колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького у справі про підкуп свідка і неправдиві покази слідству. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву Офісу Генпрокурора.

Розслідування справи Тупицького завершено

Цитата:

“За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно колишнього голови Конституційного Суду України за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України)”, — сказано у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, у жовтні 2018 року підозрюваний "з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка", переслідуючи, як вказано, мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ “Зуївський енергомеханічний завод”.

Окрім того, як повідомляється, упродовж 2018-2019 років підозрюваний "неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину".

"Наразі, з огляду на те, що зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, стороні захисту в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, надано доступ до матеріалів досудового розслідування", - відзначили в ОГП.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський 27 березня підписав указ, яким скасував укази ще часів Януковича про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Раніше Президент відсторонив Тупицького від посади судді КСУ.

Перед цим в ОГП вказували, що Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру Тупицькому у здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка (ст. 386 та ч. 2 ст. 384 КК України) — й надіслав клопотання Президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення Тупицького з посади голови КСУ.

А ще наприкінці жовтня ДБР розпочало кримінальне провадження щодо голови КСУ Тупицького.

Це сталося на тлі того, як 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

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