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Расследование дела Тупицкого завершено

Киев • УНН

 • 14602 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Правоохранителями завершено досудебное расследование в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого по делу о подкупе свидетеля и ложных показаниях следствию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Офиса Генпрокурора.

Расследование дела Тупицкого завершено

Цитата:

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины по фактам совершения уголовных преступлений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, в октябре 2018 года подозреваемый "из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля", преследуя, как указано, цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Кроме того, как сообщается, в течение 2018-2019 годов подозреваемый "неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления".

"Сейчас, учитывая то, что собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточны для составления обвинительного акта, стороне защиты в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины, предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - отметили в ОГП.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

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