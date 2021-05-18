Расследование дела Тупицкого завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Правоохранителями завершено досудебное расследование в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого по делу о подкупе свидетеля и ложных показаниях следствию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Офиса Генпрокурора.
Цитата:
"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователями Государственного бюро расследований завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины по фактам совершения уголовных преступлений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, в октябре 2018 года подозреваемый "из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля", преследуя, как указано, цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".
Кроме того, как сообщается, в течение 2018-2019 годов подозреваемый "неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления".
"Сейчас, учитывая то, что собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточны для составления обвинительного акта, стороне защиты в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины, предоставлен доступ к материалам досудебного расследования", - отметили в ОГП.
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.
Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.
А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.
Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.