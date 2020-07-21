Розслідування "ролі України" в авіакатастрофі MH17: у МЗС повідомили деталі справи

Так, у МЗС нагадали, що за результатами голосування в Нижній палаті Парламенту Нідерландів 1 жовтня 2019 року було прийнято рішення “не про "розслідування“, а про додаткове вивчення фактів навколо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17”.



“Таке дослідження проводитиметься неурядовою організацією "Flight Safety Foundation“, що має досвід у сфері авіаційної безпеки, і зосередиться виключно на вивченні наступних конкретних питань:



вивчення практики держав протягом 20-30 років у період до 2014 року щодо використання повітряного простору над зонами конфліктів суднами цивільної авіації;



вивчення фактів щодо закриття повітряного простору над східною Україною 1 березня 2014 року, в т.ч. момент повного закриття цього повітряного простору після збиття МН17 17 липня 2014 року;



вивчення фактів щодо закриття повітряного простору над територією РФ, що межує зі східною Україною, 1 березня 2014 року, в т.ч. момент повного закриття цього повітряного простору після збиття МН17 17 липня 2014 року”, — повідомили дипломати.



У МЗС підкреслили, що ще з початку розслідування збиття МН17, яке веде прокуратура Нідерландів, Україна зарекомендувала себе як відданий і надійний партнер в рамках Спільної слідчої групи. Пріоритетом держави було і залишається встановлення справедливості для загиблих, їх рідних та покарання винних у цьому злочині.

“Україна налаштована продовжувати тісну співпрацю з Нідерландами. Зокрема ми відкриті до співпраці у рамках додаткового вивчення фактів та готові надати усю необхідну інформацію. Сподіваємося, що додаткове вивчення фактів дозволить вичерпати дану тематику і зосередитися у подальшому на судовому процесі у справі МН17 та притягненні винних до відповідальності”, — наголосили у дипвідомстві.

Нагадаємо, минулого року міністр закордонних справ Королівства Нідерландів Стеф Блок повідомив, що розслідуванням щодо закриття повітряного простору як території України, так і Росії у час, коли було збито літак рейсу MH17, займеться незалежний слідчий орган.

Зазначимо, шість років тому — 17 липня 2014 року — на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.



У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Як повідомляв УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збитті літака рейсу MH17.



